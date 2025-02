Confira as dicas de empreendedorismo de Suélen Biazoli, diretora de criatividade e comunicação da Biamar Malhas

20 Fevereiro 2025

Hoje, Suélen lidera o setor de comunicação e responde pela pesquisa de produtos e pelo posicionamento da marca

Suélen Biazoli é diretora de criatividade e comunicação da Biamar Malhas, onde lidera o setor de comunicação e responde pela pesquisa de produtos e pelo posicionamento da marca. Sua conexão com a empresa começou na infância, acompanhando de perto o crescimento do negócio fundado por sua mãe e seu tio, Devilda Marmentini Biazoli e Itacir Marmentini. Aos 16 anos, formalizou seu vínculo profissional como auxiliar administrativa e, ao ingressar na faculdade, passou a atuar no desenvolvimento de produtos. Após a graduação, assumiu o cargo de estilista da marca, mas logo identificou a necessidade de um refresh na comunicação da empresa. Aprofundou-se na área e assumiu essa frente, trazendo um olhar estratégico para a Biamar. Confira as dicas da empreendedora: