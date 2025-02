'Na inovação, um ambiente mais diverso e equitativo é o ideal para avançarmos', diz diretora executiva de inovação da Gerdau Graphene

Nesta terça-feira, 11 de fevereiro, é celebrado o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. A data, criada em 2015 na Assembleia Geral da ONU, tem como objetivo garantir que a inovação na ciência e a equidade de gênero andem de forma conjunta. De acordo com dados da Unesco, a porcentagem média global de pesquisadoras é de 33,3%, e apenas 35% de todos os estudantes das áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática são mulheres . Os números apontam que, apesar dos avanços, ainda há muito caminho a ser trilhado rumo à equidade de gênero nas ciências e à presença de mulheres em cargos de liderança neste segmento.

Um desses exemplos é Valdirene Peressinotto, diretora executiva de inovação da Gerdau Graphene. Na companhia desde 2021, ela é responsável pela colaboração da Gerdau Graphene com diversas empresas e centros de pesquisa. A liderança de Valdirene representa um movimento da companhia. Atualmente, 27,6% das posições de liderança na Gerdau são ocupadas por mulheres, ante 17% em 2019. A meta é chegar a 30% até o fim de 2025.

Confira, abaixo, uma entrevista com Valdirene sobre a presença de mulheres no mercado das ciências e sobre os desafios de ser uma liderança feminina neste ramo.