Restaurante italiano vegano fecha as portas no Bom Fim e lança e-book com receitas

Rocco Trattoria Vegana anunciou, no último domingo (9), o encerramento da operação. O negócio, comandado por Camila Langbeck e Carlos Augusto Pakulski, tinha como foco massas frescas sem insumos de origem animal. No comunicado de encerramento, a Rocco anunciou o lançamento de um e-book com as receitas do restaurante. Operando desde 2022 no bairro Bom Fim, aanunciou, no último domingo (9), o. O negócio, comandado por Camila Langbeck e Carlos Augusto Pakulski, tinha como foco massas frescas sem insumos de origem animal. No comunicado de encerramento,

Ao GeraçãoE, os sócios relataram como foi o processo de tomar a decisão de fechar as portas do negócio. "Encerrar uma operação gastronômica é enfrentar uma barreira emocional também, pois nos apegamos ao negócio, colocamos o nosso melhor e muito da nossa personalidade esta lá. Adiamos bastante, foi uma decisão difícil, mas tivemos que tomá-la", afirmam.

No post que anunciou o fechamento da Rocco, o negócio garantiu que não deixaria os clientes na mão, lançando um e-book com todas as receitas veganas do restaurante. "Já tínhamos vontade de criar esse e-book de receitas antes de fechar, pois frequentemente os clientes nos perguntavam sobre as receitas. Então, acabou fazendo todo o sentindo fazer o lançamento agora, pois eles podem continuar tendo um gostinho da Rocco cozinhando nossos pratos em casa. Uma cliente assídua comentou que vai fazer as receitas sim, mas que o climinha bom do restaurante vai deixar saudades . Ficamos felizes em saber que proporcionamos momentos e memórias boas", contam.

O e-book da Rocco está à venda na plataforma Hotmart e custa R$ 67,00. As vendas estarão abertas durante essa semana. Saiba mais em bit.ly/40Tq6sP.

Confira na íntegra o anúncio da Rocco Trattoria Vegana:

Após muita reflexão, tomamos a difícil decisão de fechar as portas da Rocco. Ontem dia 08 de fevereiro foi o último jantar que servimos para vocês. Temos muito orgulho de ter participado deste projeto, de toda a experiência que criamos do zero. Foram momentos incríveis, memórias que levaremos para sempre. Agradecemos de coração a todos que nos acompanharam e fizeram parte dessa história, nossos colaboradores, clientes e amigos.

Somos imensamente gratos por todo o apoio e amor que recebemos ao longo dessa caminhada.



Mas não vamos deixar vocês na mão, reunimos todas as receitas e pratos da Rocco em um ebook disponível no link na nossa bio!



Grazie mille ragazzi

Com todo o nosso carinho, Equipe Rocco