Conheça seu produto e seus clientes

Sob a direção do sommelier Tomaz Saleme, a Vinho Justo, que atua desde 2018 em Porto Alegre, é reconhecida por oferecer diversos rótulos de diferentes origens, além de promover confrarias. Localizado na avenida Goethe, nº38, loja 17, o espaço apresenta um estilo autoral de atendimento no universo dos vinhos. O empreendedor é especialista em marketing de varejo e possui amplo conhecimento no mercado.

1. Seja especialista na área em que você atua. Se você está vendendo vinhos, estude profundamente sobre vinhos. Não fique na superficialidade. Conheça o tema a fundo e domine o assunto. Isso dará mais segurança para você se tornar uma autoridade, vender seus produtos ou serviços e saber exatamente o que está oferecendo. O consumidor percebe quem se dedica e quem não se dedica.

2. Controle seus custos fixos. Custo fixo é como um leão que pode devorar sua empresa em pouco tempo. Vejo muitas pessoas animadas para empreender, que colocam suas ideias no papel e, logo de início, alugam um ponto comercial por R$ 15 mil. Isso sem ainda ter começado a vender, estruturado seus produtos ou serviços. Comece pequeno, e não tenha vergonha disso. Controlar os custos fixos é fundamental para crescer de forma sustentável.

3. Tenha um bom sistema de gestão. Um sistema financeiro e um CRM (gestão de relacionamento com o cliente) podem transformar seu negócio. Com eles, você consegue acompanhar os dados dos seus clientes. Por exemplo: se um cliente comprou cinco vinhos semelhantes no último mês, você pode recomendar novos rótulos que combinam com o perfil dele. Isso faz o cliente se sentir especial, porque você demonstra conhecer as preferências dele. Um bom sistema proporciona esse diferencial.

4. Foque, mas explore oportunidades dentro do mesmo produto. Por exemplo, com vinhos, você pode criar confrarias, um clube de assinaturas ou vender em diferentes canais, como o ponto de venda físico e online. O foco não impede que você amplie suas possibilidades de lucro.

5. Faça um calendário anual e programe-se. Todas as datas comemorativas são oportunidades de venda. O brasileiro adora comemorar e dar presentes. Planejar permite que você execute ações com muito mais confiança e tranquilidade. Deixe de lado o hábito de fazer tudo na correria. Organização é a chave para o sucesso.