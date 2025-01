Propósito e organização para empreender no Litoral

16 Janeiro 2025

Gabriela Werba e Joaquin Diaz de Vivar estão à frente da hamburgueria Benja Bulldger. A operação, que fica em Torres, começou com a venda de hambúrgueres em uma bicicleta e, desde 2021, tem um ponto físico na avenida Ernesto Alves, nº 500. O espaço chega a receber até 300 pessoas em um dia na alta temporada. Gabriela é chef de cozinha formada na Escola Hoffmann Espanha, e Joaquin é responsável pela administração do negócio. Confira as dicas de empreendedorismo da dupla.