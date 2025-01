Inspiração que vem da praia

Isadora Jacoby

16 Janeiro 2025

Nesta edição, partimos em busca de boas histórias na praia, e dos diferenciais dos produtos às estratégias de Marketing, não falta inspiração no Litoral

A produção da edição de verão do GeraçãoE é sempre especial. Juntamos a equipe e partimos rumo ao Litoral em busca de boas histórias. E é impressionante como, a cada ano, encontramos mais histórias inspiradoras de empreendedorismo. Nesta edição, quando estávamos fechando o caderno, percebemos algo em comum entre as diferentes operações: a superação e a expansão. Negócios que, de forma geral, começaram muito pequenos e foram ganhando espaço, fidelizando clientes e se consolidando nas praias onde estão alocados. Do açaí vendido na beira da praia de Capão ao crepe que, agora, ocupa um contêiner que chama atenção de quem passa por Rainha do Mar: são negócios que mostram a resiliência de quem acredita no seu potencial. Outro ponto que pode servir de inspiração é que essas operações, em maioria, não oferecem nada de outro mundo: sorvete, crepe, açaí, cachorro-quente. Produtos que são muito encontrados em todas as praias. Mas esses empreendedores e empreendedoras encontraram formas de fidelizar os veranistas. Dos diferenciais dos produtos às estratégias de Marketing, não falta inspiração no Litoral.#boapraia