Pioneira no segmento, loja de Porto Alegre foca na restauração de camisas de futebol

O Rei dos Patchs é um empreendimento focado na restauração e personalização de camisas de futebol. O negócio foi idealizado por José Osvaldo e, atualmente, conta com a parceria de Jair Cunha. Segundo os empreendedores, o negócio é um dos pioneiros do segmento no mundo inteiro, sendo o primeiro do Brasil a trabalhar com personalização de camisas esportivas.

A caminhada de Osvaldo no mundo da personalização começou em 2002. O empreendedor comandava uma gráfica e, por ser ano de Copa do Mundo, teve a ideia de disponibilizar a opção de personalização de camisas de futebol em sua loja, algo que, segundo ele, não era comum na época. "Foi um chute na lua. Na época, as camisas já iam para as lojas com os números nas costas e, então, resolvi fazer essa personalização. Começou apenas como um dos produtos na minha gráfica", lembra Osvaldo.

Com o tempo, a ideia foi caindo no gosto do público e a demanda foi aumentando. Atualmente, além de nome e número, o negócio oferece a aplicação de outros itens, como patchs de competição e até mesmo patrocínios. O sucesso foi tanto que, em 2015, o empreendedor deixou a gráfica de lado e passou a focar exclusivamente nas camisas esportivas.

" Ninguém fazia isso no Brasil inteiro. Foi uma ideia inusitada que tive, não copiei de alguém, nem vi alguém fazendo em algum lugar do mundo. Depois de um tempo, começou a proliferar e se tornou o que é hoje, uma referência ", orgulha-se.

A outra frente do negócio é a restauração de camisas, algo que, segundo Osvaldo, é o carro-chefe da operação. Camisetas com patrocínios, números, nomes que caíram ou estão com falhas podem ser restaurados no Rei dos Patchs. O empreendedor conta que entrou nesse nicho por acaso, quando recebeu uma camisa danificada e resolveu arrumar.

O Rei dos Patchs realizou a personalização das camisas do Lance de Craque jogo beneficente que acontece anualmente no Beira Rio REI DOS PATCHS/INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC

"Um cliente chegou na loja com uma camisa estragada e decidi restaurar. Só que deu tanto trabalho que jurei que nunca mais faria restauração. Mas esse cliente indicou para um, este um foi indicando para outro e, hoje, o que mais faço é a restauração", conta Osvaldo, com muito bom humor. O processo de restauração é bem artesanal. Antes de ir para a prensa, as camisas são escaneadas, os itens que vão ser substituídos são redesenhados e a camisa passa por uma higienização para que nenhum resíduo fique presente.

Camisas de futebol, muitas vezes, são itens que podem carregar um valor emocional grande, passando de geração em geração, ou remetendo a momentos únicos na vida. Por isso, Osvaldo destaca o cuidado e carinho que coloca na restauração. "Nos orgulha muito quando o cliente nos dá um feedback positivo, porque o cliente tem aquela camisa e ele quer que ela esteja recuperada como nova", afirma Osvaldo.