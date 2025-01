Autenticidade, escuta e observação para manter um negócio

Stéfani Anza e Giancarlo Curti estão à frente da Abuela Cafés e Torrefação, marca fundada em 2021 e que, desde 2023, conta com uma cafeteria própria. Confira as dicas dos empreendedores.

1. Autenticidade na proposta

Uma das lições mais valiosas que aprendemos foi acreditar na nossa proposta desde o início e ter coragem para implementá-la, mesmo sabendo que nem sempre agradaríamos a todos - e está tudo bem! A autenticidade não é sobre buscar aceitação universal, mas sim construir algo que reflita o impacto que deseja gerar.

2. Escuta ativa

Também aprendemos que ouvir o cliente é parte fundamental do processo. Nem sempre o cliente tem razão, mas, sem ele, nosso negócio não prospera e nossa marca não alcança o propósito que idealizamos. Isso não significa abandonar a autenticidade, mas estar disposto a adaptar melhorias que tornem o produto ou serviço ainda mais relevante e alinhado às necessidades do público.

3. Escuta ativa estendida

A prática da escuta ativa não se limita apenas aos clientes; ela também se estende para dentro de casa. Ouvir a equipe é essencial, porque os colaboradores trazem uma perspectiva valiosa, muitas vezes diferente de quem idealiza o negócio. Enquanto sonhamos com a proposta, nem sempre temos a vivência operacional que revela as dores, acertos e pontos de melhoria. Empreender, afinal, é uma construção coletiva, e o sucesso passa por valorizar cada voz que compõe essa jornada.

4. Parceria nos negócios e na vida

Quando o negócio envolve mais de um sócio, especialmente se os sócios são um casal, o diálogo e o respeito se tornam pilares indispensáveis. Nem sempre é fácil separar a vida pessoal da profissional, mas aprendemos que é fundamental estabelecer limites claros e respeitar os momentos certos para tratar de assuntos importantes. Também é essencial valorizar o espaço e a opinião de cada um, mesmo que haja discordâncias. Essas conversas, quando pautadas pelo respeito mútuo, não apenas fortalecem o negócio, mas ajudam a preservar a relação pessoal.

5. Lembre-se: não somos robôs

No início de um pequeno negócio, é comum estarmos envolvidos em praticamente todas as áreas da operação. Com o tempo, percebemos que essa dedicação excessiva pode nos afastar de algo crucial: o planejamento estratégico. Muitas vezes, a exaustão ou falta de tempo nos impede de enxergar oportunidades ou de implementar projetos. Para quebrar esse ciclo, é essencial equilibrar as tarefas ou delegar responsabilidades, permitindo que possamos olhar o negócio com outros olhos. Somente quando conseguimos um espaço para respirar e refletir, temos a clareza necessária para traçar novos caminhos e dar vida às ideias.