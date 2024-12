Após 10 anos, clássico restaurante vegano fecha em Porto Alegre

Operando desde 2014 com foco na culinária vegana, o Vê Empório e Restaurante Vegano anunciou nesta sexta-feira (20) o encerramento das suas atividades. Em uma publicação no Instagram, a empreendedora Maria Julia Rosa, nome por trás da operação, compartilhou a notícia com pesar.

De acordo com a publicação, quando o espaço abriu, há 10 anos, o cenário era outro. "O veganismo não era conhecido e conseguimos, rapidamente, cumprir com a nossa missão: mostrar que o veganismo é saboroso e possível". Porém, com o crescimento do termo e aumento de espaços voltados para o veganismo, o empreendimento passou enfrentou dificuldades.

"Foram anos de esforços e tentativas, mas agora chegou a hora de ressignificar. O Vê vai fechar, sim, mas em breve um novo espaço estará nesse mesmo endereço , com outro formato e outro dono, mas uma semente ficará".

Segundo o anúncio, abrirá no local um café vegano, que ficará sob o comando de Gladis Orth, atual cozinheira do restaurante.