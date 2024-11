Ex-ambulante abre segunda loja focada em skates em Porto Alegre

A história da Place (@placeskateshop) começou há 12 anos com o empreendedor Bruno Pomarola. Apaixonado pelo skate, ele trabalhava como ambulante, vendendo peças e acessórios focados na modalidade na tradicional pista de skate do IAPI, em Porto Alegre. Com o tempo, o negócio cresceu e, atualmente, conta com duas sedes físicas na Capital. Para administrar as lojas, Bruno conta com o auxílio de sua esposa e sócia, Bárbara Braga.



Bruno cresceu em uma família de empreendedores e, durante a infância, frequentava o bazar de sua avó. Segundo ele, foi nesse período que aprendeu sobre o funcionamento de um negócio. Durante a adolescência, passou a trabalhar em outro negócio familiar, mas, com o tempo, desenvolveu a vontade de ter seu próprio empreendimento.



“Já estava meio cansado daquilo. Em empresa familiar, às vezes acontece de não ir muito para frente. Estava muito estagnado, não tinha para onde evoluir”, relembra Bruno.



Assim, o empreendedor resolveu se aventurar no mundo dos negócios e, para isso, apostou na sua maior paixão: o skateboard. Sempre muito envolvido com a cena da modalidade em Porto Alegre, passou a comprar peças e acessórios de fornecedores para vender em pontos estratégicos, como a pista de skate do IAPI.



“Queria fazer algo por mim, baseado no conhecimento que eu tinha sobre o funcionamento de um negócio e juntar isso com a minha paixão pelo skate. Comecei a desenvolver isso de uma forma meio arcaica. Usava o CNPJ do bazar da minha avó para comprar do fornecedor e vendia na rua mesmo, durante os finais de semana”, explica Bruno.



A iniciativa logo deu resultados e ele decidiu deixar o antigo emprego para focar exclusivamente na venda de peças para skate. Segundo Bruno, o sucesso foi tanto que chamou a atenção de lojistas mais consolidados no meio.



“Sofri uma denúncia e tive todo meu material apreendido. A partir dessa denúncia, decidi que era hora de encontrar um ponto fixo e transformar aquilo em um negócio de verdade”, pondera Bruno.



Assim, em 2012, o empreendedor conseguiu um ponto em frente à pista do IAPI, local onde já utilizava como ponto de vendas, e abriu a primeira sede da Place. Bruno conta que a mudança foi positiva, pois, além de continuar recebendo sua clientela fiel, a loja passou a receber pessoas que não se sentiam confortáveis em comprar seus produtos na rua.



“Se espalhou como um vírus. Todo mundo começou a frequentar e divulgar. Nesse meio tempo, vimos uma gurizada crescer e se desenvolver no skate. E tudo surgiu por conta da minha paixão pelo skate, junto com alguma habilidade administrativa devido ao meu histórico familiar”, orgulha-se Bruno.

LEIA TAMBÉM> Doces de Pelotas versão Halloween: tradicional doceria da Cidade Baixa une tradição e criatividade



Com o tempo, Bruno, com a ajuda de Bárbara, passou a pensar na expansão. A primeira tentativa de expandir o negócio foi em 2022, abrindo um ponto na avenida Ipiranga. Os empreendedores permaneceram no endereço até este ano, porém o local foi atingido pela enchente de maio e ficou 80 dias fechado. Por conta disso, a dupla afirmou ser inviável continuar no local.



Assim, em setembro deste ano, um novo ponto da Place foi inaugurado, desta vez na Cidade Baixa. Segundo a dupla, mesmo com o pouco tempo de casa, já foi possível perceber o acolhimento do público do bairro.



“Estamos felizes da vida. O pessoal é receptivo e cativante. Mesmo estando longe das pistas de skate, a Cidade Baixa sempre foi um local identificado como o nosso público e, consequentemente, tinha que muitos clientes por aqui”, afirma.



Na Place, ainda são comercializadas as peças para skate, que variam de peças para iniciantes até produtos mais focados em profissionais. Além disso, Bruno faz a manutenção e a montagem de skates. “Conseguimos atender e oferecer material para todos os públicos. Temos clientes de 3 ou 4 aninhos e clientes de mais de 70”, afirma Bruno.



Por lá, também são oferecidas roupas e acessórios focados no streetwear, estilo muito presente na cultura do skate. Assim, a loja disponibiliza camisetas, calças, bermudas, bonés e tênis próprios para a prática do esporte. Um diferencial da Place é a curadoria das marcas feitas por Bruno. Segundo ele, só são comercializados produtos de empresas que realmente contribuem e estão inseridas na cultura do skateboard. Entre elas, Bruno cita as marcas Roxy, de São Leopoldo, e a marca Öus, de Curitiba.



“Trabalho muito com as marcas nas quais eu acredito e que fazem um trabalho pelo skate. Para isso, a marca tem que cumprir alguns requisitos. Já trabalhamos com marcas maiores, mas agora queremos dar um foco nas menores”, explica



Outro diferencial da loja é o foco nos fingerboards - ou skatinhos de dedo. O empreendimento conta com uma mini-pista na entrada, onde são organizados eventos e competições. Essa é mais uma das atitudes dos empreendedores para fomentar a cultura do skateboard em Porto Alegre, algo que sempre foi o principal objetivo da loja. Com o tempo, Bruno, com a ajuda de Bárbara,. A primeira tentativa de expandir o negócio foi em 2022, abrindo um ponto na avenida Ipiranga. Os empreendedores permaneceram no endereço até este ano, porém o local foi atingido pela enchente de maio e ficou 80 dias fechado. Por conta disso, a dupla afirmou ser inviável continuar no local.Assim, em setembro deste ano, um novo ponto da Place foi inaugurado, desta vez na Cidade Baixa. Segundo a dupla, mesmo com o pouco tempo de casa, já foi possível perceber o acolhimento do público do bairro.“Estamos felizes da vida. O pessoal é receptivo e cativante. Mesmo estando longe das pistas de skate, a Cidade Baixa sempre foi um local identificado como o nosso público e, consequentemente, tinha que muitos clientes por aqui”, afirma.Na Place, ainda são comercializadas as peças para skate, que variam de peças para iniciantes até produtos mais focados em profissionais. Além disso, Bruno faz a manutenção e a montagem de skates. “Conseguimos atender e oferecer material para todos os públicos.”, afirma Bruno.Por lá, também são oferecidas roupas e acessórios focados no streetwear, estilo muito presente na cultura do skate. Assim, a loja disponibiliza camisetas, calças, bermudas, bonés e tênis próprios para a prática do esporte. Um diferencial da Place é a curadoria das marcas feitas por Bruno. Segundo ele, só são comercializados produtos de empresas que realmente contribuem e estão inseridas na cultura do skateboard. Entre elas, Bruno cita as marcas Roxy, de São Leopoldo, e a marca Öus, de Curitiba.“Trabalho muito com as marcas nas quais eu acredito. Já trabalhamos com marcas maiores, mas agora queremos dar um foco nas menores”, explicaOutro diferencial da loja é o foco nos fingerboards - ou skatinhos de dedo. O empreendimento conta com uma mini-pista na entrada, onde são organizados eventos e competições. Essa é mais uma das atitudes dos empreendedores para fomentar a cultura do skateboard em Porto Alegre, algo que sempre foi o principal objetivo da loja.

empreendedor da Place Skate Shop. GE TÂNIA MEINERZ/JC



“A Place é uma loja que vai muito além de vender produtos de skate. É um lugar que fomenta uma cultura, e que é uma base, tanto para quem conhece ou para quem quer conhecer o skate, seja através de uma conversa ou de um produto ”, afirma Bruno. “A Place é uma loja que vai muito além de vender produtos de skate.”, afirma Bruno.

Endereço e horário de funcionamento



A nova sede da Place está localizada na rua José do Patrocínio, n° 890, no bairro Cidade Baixa, operando de segunda a sábado, das 11h às 18h. A sede original segue na rua Dr. Eduardo Chartier, n° 957, e funciona de segunda a sábado, das 11h às 18h e nos domingos, das 14h às 18h. Mais informações no instagram @placeskateshop.