Porto Alegre segue viva

Isadora Jacoby

24 Outubro 2024

O ano de 2024 não sairá da memória dos gaúchos. Mesmo cinco meses depois, a enchente de maio segue repercutindo nas cidades atingidas. Em Porto Alegre, não é diferente. Ainda é possível ver, em diversos pontos da cidade, as marcas da água nas paredes, assim como as mudanças em algumas regiões. Negócios fechando as portas em locais mais afetados, enquanto bairros que não foram tão fortemente atingidos estão recebendo mais operações. No entanto, nesta edição do GeraçãoE, contamos histórias de negócios que, a partir da enchente, apostaram no movimento. Inclusive, essa foi a frase que ouvi do empreendedor à frente do Armazém do Mercado: o movimento era a única opção. Não se pode romantizar a adversidade. Mas, como moradora de Porto Alegre, é inspirador ver que a cidade segue viva a partir da persistência desses empreendedores e empreendedoras que não se deixaram vencer.