Gramado recebe curso sobre empreendedorismo de experiência

GeraçãoE

27 Setembro 2024

A segunda edição da imersão Onda da Experiência será realizada no Masters Hotel

A segunda edição da imersão Onda da Experiência será realizada no dia 28 de setembro, em Gramado, na Serra Gaúcha. O evento, idealizado por Will Weber, CEO da Hector Dragão, será um curso de empreendedorismo de experiência, realizado no Master Hotéis. Com 12 horas de duração, o evento é voltado para empresários, empreendedores, equipes de venda, profissionais liberais e outros interessados em transformar negócios por meio de experiências. Entre os temas abordados estão Marketing on-life, Escolhendo o cliente perfeito, Como criar uma experiência perfeita e Negócios temáticos e de entretenimento. Os participantes terão acesso a estratégias baseadas na teoria Onda da Experiência, desenvolvida pelo empreendedor, além de conceitos práticos sobre customer experience. O evento inclui análise de estudos de caso e sessões interativas para esclarecer dúvidas. O curso contará com a participação de convidados, e as inscrições estão disponíveis no site ondadaexperiencia.com.br, com dois valores de entrada: R$ 1.197,00 e R$ 5.997,00