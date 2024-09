Empresa gaúcha busca aproximar público 60+ da tecnologia

Foi em uma viagem para Alemanha que nasceu a Integrar Gerações, empresa que completou 10 anos em 2024. Ao visitar o país europeu em 2013, o professor e palestrante Guilherme Menezes se impressionou com a quantidade de pessoas com mais de 60 anos no mercado de trabalho.

Ao voltar ao Brasil, Guilherme percebeu que países como Portugal e Espanha já estavam se preparando para atender esse perfil de consumidor, com suas peculiaridades e demandas específicas. "Pesquisei o que acontecia no Brasil e vi que aqui ainda estávamos muito ligados à questão da saúde das pessoas mais velhas. 'Para envelhecer com saúde era necessário fazer esporte e se alimentar bem'. E isso era diferente do que estava acontecendo lá fora", relembra Guilherme.

Assim, o empreendedor começou a pesquisar e descobriu uma demanda específica. Ele conta que, em 2013, o Brasil tinha uma alta taxa de analfabetismo digital do público idoso. Com isso, ele percebeu a oportunidade criar um negócio, assim como uma iniciativa de impacto social. "Em 2014 comecei com a Integrar Gerações, como um espaço de aprendizagem e tecnologia do público idoso. Estamos em 2024 e a Integrar Gerações segue funcionando com o objetivo de incluir digitalmente o público idoso", orgulha-se Guilherme.

Inicialmente, o empreendimento funcionava como uma escola. Eles tinham uma sede, onde os cursos eram ministrados. Porém, por conta da pandemia da Covid-19, o modelo de negócios teve que ser alterado. "Nosso público corria o maior risco. Aí tivemos que fechar o espaço e alterar o modelo de negócio", explica Guilherme. Atualmente, o empreendimento atende grupos de idosos espalhados por Porto Alegre e região metropolitana, sejam eles sindicatos, associações, igrejas, empresas que buscam fidelizar o o publico sênior, entre outros. Assim, eles são contatados e oferecem palestras, oficinas e atividades que podem durar até quatro meses.

Guilherme ainda enxerga muita demanda para o seu serviço. Segundo ele, muitas empresas o procuram pensando em capacitar seus funcionários mais velhos, para que eles possam se manter no mercado de trabalho. " Nossa ideia é capacitar esses colaboradores para que eles possam se manter empregáveis esse um papel muito forte nosso. Muitos alunos, geralmente acima dos 60 anos, até sabem usar, mas se limitam a coisas como o WhatsApp. E sabemos que a internet é muito mais que isso", pondera Guilherme.

Além disso, o empreendedor explica que capacitar tecnologicamente o público sénior é um interesse de todos, tanto dos funcionários, quanto das empresas. Isso acontece porque, além de colaboradores, pessoas com mais de 60 anos também são consumidores, e estar conectado na internet abre uma nova possibilidade.

"Tudo acontece na internet. A empresa está no Instagram, tem uma página, aparece no Google, e até vende online. A pessoa com mais de 60 anos, estando conectada, também se torna um consumidor", explica. Além disso, a Integrar Gerações oferece um curso com foco em empreendedorismo sênior e empregabilidade. "Hoje, vivemos mais. Se vivemos mais, precisamos de um sustento por mais tempo. Então, se para se tornar um empreendedor, ou se manter no mercado de trabalho, é preciso compreender um novo modelo, e buscamos ensinar a eles", explica Guilherme.

Para mais informações, entrar em contato através do site da empresa ou no Instagram (@integrar_geracoes).