Empreendedora gaúcha cria agência de viagens focada no público 50+

Foi pensando em unir saúde com turismo que a empreendedora Rita Longarai percebeu uma oportunidade de negócio. Professora de educação física especializada no público 60+, Rita desenvolveu uma relação próxima com seus alunos. Com o tempo, percebeu que organizar viagens em grupo era uma demanda daquele público. Assim, ela criou a Viagens 50+ Rita Longarai, uma agência de viagens que organiza excursões estaduais, nacionais e até mesmo para fora do país para idosos.

O primeiro contato de Rita com o público sênior foi em 1998. A empreendedora, que na época trabalhava exclusivamente como professora de educação física, fez um curso voltado ao público mais velho e se apaixonou pela área. Assim, Rita criou uma turma de educação física que, incialmente, tinha 12 alunos, mas que, segundo a empreendedora, rapidamente cresceu de maneira significativa. Assim, ela decidiu se aprofundar ainda mais na área e fez mais cursos de cuidador de idosos e passou a estudar gerontologia.

Certo dia, uma de suas colegas no curso de gerontologia fez uma proposta que mudaria o rumo da carreira de Rita. "Ela tinha um primo que era dono de um restaurante em Sapiranga e me chamou para levar o meu grupo para comer lá. Topei, fomos e foi um sucesso. Foi aí que percebi que esse negócio dava dinheiro", lembra Rita.

Assim, ela seguiu com seus grupos de atividade física e, a partir deles, montava grupos de turismo. Com o tempo, a demanda foi subindo e as viagens viraram frequentes. Assim, surgiu a necessidade de legitimar o negócio e Rita fez um curso de turismo. Mesmo com seu empreendimento no mundo do turismo bem estabelecido, Rita segue trabalhando como professora de atividade física. Segundo ela, é um meio de conhecer e ganhar a confiança dos seus clientes. "É muito mais fácil criar um roteiro de viagem para uma pessoa que te conhece e confia em ti", explica a empreendedora.

Os destinos são variados. Viagens para o interior do Rio Grande do Sul são bem comuns, assim como outros destinos, como estados do Norte e Nordeste do País. Rita conta que leva muito em consideração a vontade dos seus clientes e, por conta disso, já visitou todas as capitais dos estados do Nordeste e, agora, tem focado nos estados do Norte. A empreendedora conta que já coordenou excursões para outros países da América do Sul, como Chile e Colômbia. Além disso, todas as rotas são adaptadas para o público 50+. Assim, ela faz de tudo para suas viagens terem menos caminhada e evita ao máximo pegar a estrada durante a noite .

Rita ressalta que não organiza seu negócio exclusivamente por dinheiro. Segundo a empreendedora, trabalhar com o público 60+ tem um fator social muito importante. "Sempre gostei muito de trabalhar com essa faixa etária, nunca foi só uma oportunidade de negócio. Tem toda uma satisfação em ver aquela senhora que por muito tempo foi só dona de casa, que viu os filhos crescerem e está parada sem saber o que fazer, sair de casa, fazer uma atividade física e andar pela primeira vez de avião. É algo muito gratificante. Isso me me fascinava e me fascina até hoje", emociona-se Rita.

Outro ponto muito enfatizado por Rita são as oportunidades que seu negócio oferece para sua clientela. Segundo ela, a Viagens 50+ oferece algo único, que muitos dos seus clientes nem acreditavam que ainda poderiam ter. "A única coisa que a gente leva dessa vida são os nossos relacionamentos, os nossos afetos. Estar em um grupo que te proporcione isso é transformador", avalia Rita.

Para entrar em contato, acesse o Instagram (@rita.longarai).