Torneio Empreendedor 2024 tem inscrições abertas até 28 de agosto

As inscrições para a 18ª edição do Torneio Empreendedor, evento promovido pelo Laboratório Interdisciplinar de Empreendedorismo e Inovação da Pucrs, estão abertas até o dia 28 de agosto. O torneio é direcionado para pessoas que desejam desenvolver projetos com foco em sustentabilidade ambiental, social e econômica. O evento será presencial e acontecerá nos dias 30 e 31 de agosto, no Parque Esportivo da Pucrs.



O torneio oferece mentoria de profissionais do mercado, garantindo que as ideias dos participantes sejam transformadas em projetos de impacto. A metodologia do evento inclui ferramentas para formação de equipes e desenvolvimento de competências.



Neste ano, o tema central do evento é Soluções de impacto para o Rio Grande . Os participantes serão desafiados a criar iniciativas em áreas estratégicas como agronegócio, saúde, educação, turismo, indústria e varejo e habitação . A expectativa é que as propostas apresentadas tenham uma visão de futuro, contribuindo para a construção de um novo Estado.



As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até às 12h do dia 28 de agosto. O evento é aberto ao público e não há restrições de participação: as inscrições podem ser individuais ou em grupos de até 12 pessoas, com ou sem uma ideia definida. Para os estudantes, o torneio também oferece a possibilidade de acumular horas complementares.

18ª edição do Torneio Empreendedor 2024

• Inscrições: até 28 de agosto, via formulário disponível em https://bit.ly/4dV1x3A.



• Evento: 30 de agosto das 18h30min às 22h30min, e dia 31 de agosto, das 8h às 18h30min.



• Onde: auditório do 5º andar do Prédio 81 da Pucrs, avenida Ipiranga, nº 6681, no bairro Partenon.