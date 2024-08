Comunicar com verdade

A identificação com o público é fator-chave para o sucesso de um negócio. Atingir essa conexão é muito mais fácil se o foco estiver em um determinado nicho de mercado - e é esse o tema desta edição do GeraçãoE.

Dialogar com uma parcela específica da clientela pode transmitir muito mais verdade e autenticidade. Quando a comunicação de um negócio pretende atingir todos, pode acabar não se conectando com ninguém.

Em algum momento, restringir o público pode dar a sensação de perda de mercado e de possibilidades. No entanto, as histórias que estão na Página Central desta edição, assim como a especialista que fala sobre as estratégias na hora de empreender em um nicho, apontam no sentido contrário.

Quando um negócio oferece um produto ou serviço que atende um problema específico, torna-se especialista naquela área. Isso pode facilitar na hora de elaborar novidades do negócio e até mesmo no marketing. Desta forma, esteja atento às necessidades do público-alvo do seu negócio e identifique as brechas de mercado possíveis. Nichos são consumidores potentes, que fidelizam e acompanham os negócios. Apostar nos vínculos dessas relações pode surpreender positivamente.