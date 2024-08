Palácio do Comércio sedia edição especial do Fórum Mulher Empreendedora Gaúcha

Nesta quinta-feira (8), o Palácio do Comércio foi palco de uma edição especial do Fórum Mulher Empreendedora Gaúcha (FMEG), que reuniu mais de 25 palestrantes e cerca de 100 participantes para debater temas que vão da saúde à inserção das mulheres nos mercados e nas políticas públicas. O evento, que teve como objetivo impulsionar mulheres empreendedoras, especialmente no Rio Grande do Sul, buscou trazer debates e soluções sobre o cenário do empreendedorismo feminino em após as enchentes de maio.



A presidente do FMEG, Tânia Costa, ressaltou a importância do evento e a parceria com o projeto Avança Mulher Empreendedora, iniciativa do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, que visa mulheres empreendedoras situadas em regiões de vulnerabilidade social. "Nós queremos ser acolhidas e queremos acolher, queremos fomentar negócios. A gente quer gerar receita, renda e empregos", afirma Tânia. Ela destaca ainda que, após as enchentes que devastaram diversas comunidades gaúchas em maio de 2024, a necessidade de apoio às mulheres empreendedoras tornou-se ainda mais urgente.

O primeiro painel do dia abordou a presença das mulheres na política, com a participação da vereadora Nadia Gerhard, a deputada estadual Nadine Anflor e a deputada federal Any Ortiz. Em seguida, Laura de Vargas Momback, presidente da Junta Comercial do RS, e Priscila Bühler, chefe de Gabinete da JucisRS, apresentaram o programa Avança Mulher Empreendedora, que conta com a colaboração de mais de 30 instituições. O projeto piloto, lançado antes das enchentes, foi reformulado para atender as comunidades mais atingidas, como Vila Farrapos e Humaitá, oferecendo capacitação, crédito, educação financeira e networking para as mulheres.



O segundo painel trouxe discussões sobre empreendedorismo internacional, com a presença de Cristina Mioranza, presidente do Comites-RS, Andrea Diana Pal, CEO da Prafot Brasil, e Mariana Lugoch e Natalia Englert, do Entre Elas. O evento destinará 10% do valor arrecadado ao programa Avança Mulher, reforçando o compromisso do Fórum com o fortalecimento das mulheres empreendedoras em todo o Estado.