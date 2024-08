Atenção às tendências

Para comandar um negócio longevo, passar por mudanças é uma certeza. Claro que é preciso ter foco no propósito, como bem ressalta a empreendedora Aline Lucas no #Explorar aqui ao lado. Mas é preciso olhar com atenção para as transformações, desde as mais substanciais de mercado até surfar na onda de tendências.

A edição desta semana do GeraçãoE surgiu porque observamos em negócios que visitamos o pistache como uma tendência em crescimento. O insumo já é muito conhecido e utilizado na gastronomia. No entanto, nos últimos tempos, ganhou ainda mais espaço, sendo usado em diferentes formas: como recheio para croissant, em cafés, chocolates e até em pizza.

Pode ser que o pistache seja a estrela da vez, mas sempre há algo em destaque. Já vivemos a era do açaí, do creme de avelã, o grande boom das cervejas artesanais e o ápice das hamburguerias. Observar as tendências pode ser uma estratégia importante para captar clientes. Quando algo está muito no hype, tende a ganhar espaço nas redes sociais, apresentando o negócio para novos clientes, e também pode levar os consumidores a operações que, normalmente, não estariam em suas rotas. Aproveitar as tendências pode ser uma importante ferramenta estratégica para quem souber aproveitar. #boaleitura