LISTA: Cursos e eventos de empreendedorismo para participar em agosto

Desde curso de churrasco a palestras com especialistas, existem muitos eventos voltados ao empreendedorismo. Pensando em facilitar a vida de quem está à frente do próprio negócio, o GeraçãoE listou cursos e eventos de empreendedorismo no mês de agosto.

1) INOVAbento



Com o objetivo de promover o encontro e a troca de experiências entre gerações de empreendedores, o INOVAbento vai receber os alunos da Empresa Júnior 2024 em um papo com o empreendedor Cesar Cini. O evento conta com entrada franca . Os ingressos estão disponíveis gratuitamente através do Sympla.



Data: 06 de agosto.

Horário: 8h30min às 10h.

Local: InovaBento, rua Avelino Luiz Zat, n° 95, bairro Fenavinho, em Bento Gonçalves.



2) Feira de Empreendedorismo S3 Consultoria



A S3 é um HUB de vendas, serviços, suporte, consultoria e gestão focada no desenvolvimento de soluções para empresas. Em agosto, eles estarão organizando a Feira de Empreendedorismo S3 Consultoria, que contará com uma exposição de produtos, além de palestras, workshops e mesas redondas com especialistas. A entrada é franca para quem desejar apenas visitar o evento. Para expositores, é cobrada uma taxa de R$ 39,90. Ingressos estão disponíveis no Sympla.



Data: 24 de agosto.

Horário: 11h às 18h.

Local: rua Felicíssimo de Azevedo, n° 807, bairro Higienópolis, em Porto Alegre.



3) Primeiro curso na nova unidade do Instituto Sul Doce



O Instituto Sul Doce é um centro de capacitação nas áreas da confeitaria, gastronomia e panificação . Com o objetivo de fomentar o empreendedorismo artesanal e familiar, o instituto lançará o primeiro curso de sua nova sede. Será uma atividade prática ministrada pelo chef Alexkis's Cake com o tema Desvendando os bolos: dos ingredientes à finalização. As inscrições podem ser feitas no site: www.institutosuldoce.com.br, pelo valor de R$ 80,00.



Data: 6 de agosto.

Horário: 10h.

Local: avenida Assis Brasil, n° 2453, loja 10, bairro Cristo Redentor, em Porto Alegre.



4) Curso de Parrilla Criolla com El Topador



O El Topador é uma multiplataforma dedicada ao mundo do churrasco e da cultura gaúcha. Em agosto, eles irão ministrar mais uma edição do curso de Parrilla Criolla, que promete ensinar todos os fundamentos necessários para assar um bom churrasco . Segundo a assessoria de imprensa do evento, tudo o que El Topador assa e demonstra na parrilla é degustado pelos participantes durante as três horas de curso, incluindo aperitivos, cortes e acompanhamentos. As inscrições podem ser feitas no Sympla por um valor de R$ 463,00.



Data: 7 de agosto.

Horário: 19h às 22h. Portões abrem às 18h.

Local: avenida Vicente Monteggia, n° 2770, bairro Vila Nova, em Porto Alegre.



5) Bate papo Contábil: empreendedorismo criativo



Organizado pelo Senac de maneira EAD, o evento Bate papo Contábil: empreendedorismo criativo contará com uma dupla de especialistas com experiência em docência, ensino técnico e ensino superior. O assunto debatido será “O que é empreender na atualidade?”. O evento pode ser acompanhado de forma gratuita . Inscrições através do Sympla.



Data: 9 de agosto.

Horário: 19h30min até as 10h30min.

Local: online.



6) Super Bots Experience 2024 - 10ª edição



O Super Bots Experience é um sobre o mercado de chatbots, voice bots, assistentes virtuais e inteligência artificial. Em 2024, o evento ampliará seu conteúdo com a adição do Fórum de Autoatendimento Digital, com debates sobre soluções diversas de autoatendimento , como aplicativos móveis e menus digitais. O evento contará com palestras de especialistas e CEOs dos principais players do mercado. Os ingressos estão sendo comercializados pelo valor integral de R$ 2.600,00. Mais informações no site botsexperience.com.br.



Data: 7 e 8 de agosto.

Horário: 9h às 18h.

Local: avenida das Nações Unidas, n° 12551, Brooklin Novo, em São Paulo.



7) Inovação e Colaboração: A Trajetória do Cluster GameRS



Lançado em 2022 para consolidar e expandir o setor de games no Estado, o Cluster GameRS é uma parceria entre o Governo do Estado e a Universidade Feevale. O evento contará com especialistas responsáveis pelo projeto e tem como objetivo explicar como a colaboração entre universidades, empresas e o governo está impulsionando a inovação no setor de jogos digitais e as ações e estratégias do Cluster GameRS para fortalecer a cadeia de valor e a competitividade do ecossistema gaúcho de desenvolvimento de games. O evento terá entrada franca. Mais informações no Sympla.



Data: 28 de agosto.

Horário: 8h30 às 11h.

Local: rua cândido Silveira, n° 198, bairro Auxiliadora, em Porto Alegre.