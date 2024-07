O apoio tem que continuar

Logo que passamos pela tragédia climática em maio, muito se falou sobre a importância de consumir de negócios locais para fortalecer a economia do Rio Grande do Sul.

Nesta edição do GeraçãoE, apresentamos o recorte da pesquisa Análise de Comportamentos e Expectativas dos Consumidores Gaúchos, produzida pela Pucrs em parceria com o Jornal do Comércio. O levantamento, que diferencia o padrão de consumo de pessoas com até 50 anos de quem tem 51 anos ou mais, aponta que os gaúchos valorizam os produtos locais. Ainda nesta edição, contamos histórias de marcas gaúchas que valorizam insumos típicos, como o Empório Essenza, e que estão se recuperando pós-enchente, como a Grano Square. Relatos que mostram a importância de, na hora de escolhermos um produto na prateleira do supermercado ou um presente para um aniversário, pensarmos no nosso papel como consumidores. Escolher marcas gaúchas é ser um agente da recuperação do Estado. Já estamos chegando ao fim do mês de julho e o número de negócios que ainda está engatinhando na retomada das operações é expressivo. O esforço para apoiar negócio locais não pode minguar, e as histórias e dados desta edição ilustram isso. Seguimos apoiando o empreendedorismo gaúcho.