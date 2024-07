Empresa gaúcha abre inscrições para turma de aceleração de startups

A Randon Ventures (RV), braço da Randoncorp, em parceria com a Darwin Startups, está com inscrições abertas para a segunda turma do seu programa de aceleração de startups. A iniciativa, lançada no primeiro semestre deste ano, visa fomentar negócios que estejam em sinergia com o ecossistema da Randoncorp. As inscrições podem ser feitas até o dia 9 de agosto .



O programa de aceleração oferece às startups selecionadas benefícios como a identificação de desafios e oportunidades, acompanhamentos individuais, plano de conexões e mentorias, e uma trilha de relacionamento com o ecossistema Randoncorp.

O programa de aceleração está estruturado em três principais trilhas. A partir de uma avaliação individual, será construído um plano de aceleração baseado nos desafios e necessidades de cada startup participante, o que norteará os acompanhamentos individuais. Além, disso, as empresas irão receber um plano de conexões e mentorias relacionados com os próprios desafios.



As startups também terão acesso à outras empresas do programa, por meio de atividades coletivas, como workshops e eventos.

Programa de aceleração de startups RV

Inscrições: até 9 de agosto via formulário disponível em bit.ly/3zRnLVE.