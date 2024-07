Apple Developer Academy abre inscrições para capacitação em Porto Alegre

12 Julho 2024

As inscrições para o programa estão abertas até 21 de julho

O programa Apple Developer Academy, parceria do Instituto de Pesquisas Eldorado, da Pucrs e do Tecnopuc com a Apple, está oferecendo formação em desenvolvimento para sistemas da Apple. São 50 vagas para a edição 2025/26 no Tecnopuc. As inscrições vão até 21 de julho. O processo seletivo é composto por quatro fases: após a inscrição, os candidatos participam de cursos de nivelamento em duas etapas – básica e avançada – entre 26 de julho e 22 de setembro. Após o nivelamento, há a avaliação técnica, que ocorrerá entre 27 de setembro e 6 de outubro, e uma entrevista final. O programa exige que os participantes estejam cursando graduação, mestrado ou doutorado. De acordo com a organização, o programa pretende transformar os participantes em desenvolvedores de nível mundial, abrindo portas globalmente. As aulas iniciam em fevereiro de 2025 e têm duração de dois anos, com encontros presenciais de segunda a sexta-feira, das 13h30min às 17h30min, no Tecnopuc. O programa é gratuito e oferece bolsa-auxílio. Demais informações podem ser encontradas no site do processo seletivo bit.ly/3WgkWGm. A iniciativa é apoiada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com recursos da Lei nº 8.248, no âmbito do PPI-Softex, coordenado pela Softex.