Empresa oferece vagas para capacitação gratuita de mulheres empreendedoras

09 Julho 2024

O programa oferecerá 40 vagas e visa fortalecer o empreendedorismo feminino em Triunfo, Montenegro e Nova Santa Rita

Em parceria com o movimento Empreende Aí e a Associação Comercial e Industrial de Montenegro e Pareci Novo, a Braskem abriu inscrições para a nova turma do programa Empreendedoras Braskem. Serão oferecidas 40 vagas para uma capacitação gratuita de 60 horas, destinada a mulheres que desejam iniciar ou aprimorar seus negócios. As aulas ocorrerão na sede da Associação Comercial e Industrial de Montenegro, situada na rua Ramiro Barcelos, nº 1700, segundo andar, em Montenegro. As interessadas podem se inscrever até o dia 31 de julho por meio do link bit.ly/empreendedorasbraskemrs. As candidatas selecionadas serão anunciadas em 8 de agosto, e o início das aulas está marcado para o dia 12 de agosto, com encontros às segundas, quartas e sextas-feiras, das 13h às 18h. O programa é estruturado em 10 módulos, abrangendo temas como autoconhecimento, ideação, análise de público e mercado, modelo de negócio, produto mínimo viável, vendas, comunicação e marketing, gestão financeira, mentoria coletiva, e storytelling e pitch. A capacitação já formou 57 mulheres empreendedoras. Ao fim do curso, todas as participantes receberão um certificado de conclusão e as três alunas que mais se destacarem serão premiadas com um aporte financeiro, destinado ao desenvolvimento de novos negócios ou à qualificação de empreendimentos já existentes.