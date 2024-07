Hora de reavaliar as metas

No início do ano, é comum fazermos o exercício de traçar metas, seja nos negócios ou na vida pessoal. Colocar no papel quais são os objetivos para os próximos 12 meses, onde se quer chegar quando mais um ano encerrar. Mas essas metas não devem ser encaradas apenas no fim do ano.

Chegamos a julho, início do segundo semestre. Com ele, a oportunidade de reavaliar o que está dando certo, entender o que ainda faz sentido manter no planejamento e o que já não está alinhado com o contexto. O primeiro semestre de 2024 foi intenso, marcado especialmente pelas enchentes de maio, que deixaram rastros que ficarão por muito tempo. É exemplo de um contexto adverso que não poderia ser previsto em janeiro. Nenhum empreendedor ou empreendedora imaginou ficar mais de um mês de portas fechadas ou reconstruir o espaço físico de seu negócio.

O planejamento é importante para o crescimento, mas deve cumprir o papel de aliado. É preciso olhar para as metas de janeiro com a perspectiva do que aconteceu ao longo do ano, usando o segundo semestre como uma oportunidade para novas perspectivas. #pracima