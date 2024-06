Evento em Brasília reúne empreendedoras gaúchas e realiza arrecadação para o Estado

Ocorre nesta quarta-feira (26), em Brasília, edição extraordinária do Fórum Mulher Empreendedora Gaúcha (FMEG). Com temática diversa, que trata de temas como saúde feminina e inserção das mulheres no mercado de trabalho, o evento busca alcançar um papel social na vida das mulheres e auxiliar empreendedoras que sofreram, direta ou indiretamente, com as recentes enchentes no Rio Grande do Sul.

A escolha da capital do Brasil para a realização da edição de 2024 busca refletir o objetivo do fórum em nacionalizar do FMEG, garante a idealizadora do evento, Tânia Cruz Costa. "Queremos sensibilizar as brasilienses para, juntamente com as gaúchas, abraçarmos umas às outras em uma jornada pelo recomeço. No Rio Grande do Sul, as mulheres nem sempre têm voz ou poder de decisão, e é isso que buscamos. O fórum tem a missão de fomentar a presença das mulheres como protagonistas ", explica Tânia.



O evento contará com arrecadação de recursos destinados ao programa Avança Mulher Empreendedora, do governo do RS, em parceria com a Junta Comercial, Industrial e de Serviços do Estado. A ação priorizará 23 municípios listados no programa RS Seguro Comunidade. A coleta de recursos será feita pelo FMEG ainda em outros eventos, que culminarão, em novembro, em Gramado, com a entrega de tudo o que for arrecadado.

Painéis e palestras do Fórum Mulher Empreendedora Gaúcha

A programação inicia às 14h, com a palestra "Saúde Mental: Inspiração, Motivação e Coragem", trazendo a psiquiatra e diretora do Simers, Gabriela Schuster, com a mediação de Elisiane da Silva, CEO do Instituto Educacional Essência do Saber (IEES). Na sequência, o painel: Empreendedorismo Social e Sustentável reúne Rose Rainha, Superintendente do Sebrae DF; e Deise Nicoletto, Fundadora e CEO do Impact Hub Brasília. A medição será da jornalista Kátia Cubel. Quem sobe ao palco às 15h45min é Jaqueline Rodrigues Joy, com a palestra "A Busca do Sim". A empreendedora e treinadora de equipes traz o conceito da "sevirologia", ou como "se virar para buscar o seu sim".



Ana Paula Rodrigues Bohn, sócia fundadora do Instituto FloresSer, apresentará o "Adote um empreendedor", e a fundadora da Gaúcha Prendada, Daiane Wolff, apresentará o case "Transformando a crise em oportunidades".

Beatriz Guimaraes, vice-presidente do Mulheres Empreendedoras do Centro-Oeste, Rosie Roden, diretora de desenvolvimento de negócios globais na Atlantic American Partners, e Monica Amorin Monteiro, Diretora executiva da Band DF, são nomes confirmados no Talk Empreende, com o tema do acesso aos mercados globais, programado para às 16h30min.



A deputada estadual gaúcha Adriana Vieira Lara e a secretária da Mulher do MDB Nacional, Kátia Lôbo, também estão confirmadas na programação.

O evento em Brasília