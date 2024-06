Sempre há tempo de mudar

Isadora Jacoby

20 Junho 2024

Não há idade certa para começar um novo negócio

Aqui no GeraçãoE, contamos histórias de empreendedorismo que surgiram das mais diversas formas. Nesta edição, o repórter Jamil Aiquel conta sobre um negócio cheio de afeto. A Geleias da Bisa é um negócio comandado por neta e avó que, juntas, transformaram as receitas de família em produto. A matéria, publicada previamente em geracaoe.com, recebeu diversos comentários igualmente cheios de afeto. Tanto aqui na redação do Jornal do Comércio quanto nas redes sociais, sobraram histórias de tradições familiares com potencial para virarem negócios cheios de potência, assim como a Geleias da Bisa. São diversos os ensinamentos que estão ali. A sagacidade de olhar para algo que já se conhece a vida inteira e ver o potencial de mercado é uma delas. Outra, é a riqueza da troca de experiências, principalmente entre gerações. As pessoas sempre têm o que ensinar e o que aprender em qualquer idade. E, por fim, o que me chamou atenção na história do negócio, especialmente da Rosalina, é que sempre é tempo de mudar os ares, inovar, seguir por novos caminhos. Que sirva de inspiração para desengavetar todos aqueles projetos. #fãdabise