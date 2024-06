Museu da Cultura Hip Hop de Porto Alegre lança primeira edição programa de formação

O Museu da Cultura Hip Hop RS , em parceria com a Alvo Cultural, lançou a primeira edição do Programa de Formação, que oferecerá cursos gratuitos para 570 alunos. Financiado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura e patrocinado pela Petrobras, o programa inclui oficinas de MC, DJ, breaking, grafite e conhecimento, cada uma com 24 horas de aula.



Os alunos foram selecionados através de inscrições online e uma busca ativa nas escolas públicas dos bairros Rubem Berta e Vila Ipiranga, áreas periféricas de Porto Alegre no entorno do museu. O programa prioriza estudantes em situação de vulnerabilidade social, negros e mulheres, garantindo também uma lista de suplentes para casos de desistência.

De acordo com o fundador e coordenador de autogestão e sustentabilidade do Museu, Rafa Rafuagi, a ideia do Programa de Formação é descentralizar os projetos e os tornar mais participativos, o que tem chamado de “Gestão de Operação Compartilhada”. A Alvo Cultural será a primeira instituição coprodutora de um projeto do Museu.



Os participantes receberão certificação ao final do curso, que busca promover cidadania, autonomia responsável e consciência pública através da cultura hip hop.

Oficinas do Programa de Formação Museu da Cultura Hip Hop RS

Oficina de MC - ministrada por Nathy

13 de junho a 01 de agosto

Todas às quintas-feiras

Das 9h às 12h - Turma 1

Das 14h às 17h - Turma 2

Seis turmas

8 encontros de 3 horas-aula cada

20 alunos por turma





Oficina de DJ - ministrada por DJ Mosquito

12 de junho a 31 de julho

Todas as quartas-feiras

Das 9h às 12h - Turma 1

Das 14h às 17h - Turma 2

Seis turmas

8 encontros de 3 horas-aula cada

15 alunos por turma



Oficina de Grafite

13 de junho a 1 de agosto

Todas as quintas-feiras

Das 9h às 12h - Turma 1

Das 14h às 17h - Turma 2

Seis turmas

8 encontros de 3 horas-aula cada

20 alunos por turma



Oficina de Breaking - ministrada por Deaf

14 de junho a 2 de agosto

Todas as sextas-feiras

Das 9h às 12h - Turma 1

Das 14h às 17h - Turma 2

Seis turmas

8 encontros de 3 horas-aula cada

20 alunos por turma



Oficina de Conhecimento - ministrada por Jean Andrade

15 de junho a 3 de agosto

Todos os sábados

Das 9h às 12h - Turma 1

Das 14h às 17h - Turma 2

Seis turmas

8 encontros de 3 horas-aula cada

20 alunos por turma

Museu da Cultura Hip Hop RS

O Museu da Cultura Hip Hop RS fica na rua Parque dos Nativos, nº 545, no bairro Vila Ipiranga. O local fica aberto para visitação de quarta-feira a domingo, das 9h às 12h e das 14h às 17h, inclusive aos feriados.



As visitas agendadas acontecem duas vezes ao dia, às 9h e às 14h, mediante agendamento para grupos de até 50 pessoas. As visitas livres são abertas ao público, não sendo obrigatório agendamento.