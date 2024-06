Conhecimento gera criatividade

13 Junho 2024

Confira as dicas da empreendedora Patrícia Guimarães, sócia da cervejaria Primor da Terra, que surgiu em 2020. Buscando mais contato com o consumidor final, os sócios criaram, em 2024, o Mato Bar, operação que fica no bairro Rio Branco.