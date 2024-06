Empresários gaúchos criam cartão para mobiliar casas atingidas pela enchente

Pensando nos estragos causados pelas enchentes no Rio Grande do Sul, o Ciclo Empreendedor, associação de empresários gaúchos, em parceria com o Instituto Cultural Floresta, lançou o projeto De Volta para Casa para auxiliar as famílias afetadas. A iniciativa prevê auxílio para famílias reconstruírem ou remobiliarem suas casas por meio de um cartão com valores recebidos em doações, que podem ser utilizados em lojas gaúchas parceiras.



Quando as enchentes começaram a devastar o Estado, o Ciclo Empreendedor rapidamente se mobilizou. "Percebemos que o problema não era apenas a falta de recursos, mas a gestão eficiente desses recursos," conta Guilherme Motta, presidente da associação. O grupo, formado por empreendedores com experiência em gestão, decidiu então usar suas conexões e conhecimentos para ajudar a comunidade.



De acordo com Guilherme, o De Volta Para Casa foi pensando com o objetivo de transformar residências afetadas em lares novamente . Para isso, foi criado um sistema de cadastro para mapear a dimensão do problema. Até o momento, mais de 10 mil famílias se cadastraram. Após um processo de verificação e detalhamento das necessidades, as famílias recebem um cartão-presente, que pode ser usado nas lojas parceiras TaQi, Quero-Quero e Lebes.

Os cartões permitem que as famílias comprem itens essenciais para suas casas, como fogões, geladeiras, camas e armários. As lojas parceiras cuidam da logística de entrega e abrem mão de parte do lucro, que retorna para o projeto, permitindo que mais pessoas sejam ajudadas. "Essa foi a forma que encontramos para solucionar problemas de gestão e logística, fazendo com que o dinheiro das doações valesse muito mais," explica Guilherme.



Na primeira fase do projeto, 30 famílias foram beneficiadas. Com as doações atuais, o Ciclo Empreendedor já conseguiu recursos para ajudar 200 famílias. As doações são feitas exclusivamente em dinheiro, provenientes de empresas e instituições. Para exemplificar a importância das doações, o site do projeto apresenta como cada contribuição pode ser direcionada para itens específicos. "Queremos mostrar que itens básicos, como uma cama ou um armário, são essenciais para que as pessoas possam retomar suas vidas", conta.

No site, estão disponíveis, de forma ilustrativa, itens para doação de diversos valores, como travesseiro (R$ 35,00), panela antiaderente (R$ 75,00) ou mesmo uma casa para até quatro pessoas com ou sem eletrodomésticos (entre R$ 8 mil e R$ 12 mil). A ideia de mostrar desde itens básicos até construções completas veio a partir da visão do grupo de perceber que empresários de outros estados não tinham noção da extensão dos estragos causados pelas enchentes.

Informações sobre como apoiar a iniciativa estão no site do De Volta para Casa e no Instagram (@devoltaparacasars).