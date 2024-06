GeraçãoE lança manifesto em apoio aos pequenos negócios locais

Diante das adversidades ocasionadas pelas enchentes e o impacto severo na economia do Rio Grande do Sul, o GeraçãoE lança o projeto GE Apoia , com objetivo de fortalecer negócios locais. Após um mês do início da tragédia climática que atingiu o Estado, pequenos empreendedores e empreendedoras começaram a retomar as suas atividades, seja reabrindo após muitos dias sem operar ou reconstruindo os negócios destruídos pelas águas.

Por isso, o GeraçãoE, que tem como missão fortalecer o empreendedorismo gaúcho, convoca seus leitores e leitoras para apoiar os pequenos negócios locais. Operações que, mais que nunca, precisam do amparo de clientes fiéis para seguirem fortes.

Manifesto do GeraçãoE em apoio aos negócios locais

A tragédia climática que assola o Rio Grande do Sul deixou muitas marcas. São incontáveis os negócios em todo o Estado que foram impactados. Alguns foram tomados pelas águas, tiveram suas estruturas destruídas, outros tiveram suas operações suspensas por muitos dias, com impactos severos em seu funcionamento.



Empreendedores e empreendedoras que perderam sua fonte de renda, mas, mais que isso, tiveram seus sonhos interrompidos.



Por isso, o momento é de fortalecer os negócios locais. A cafeteria do teu bairro que voltou a operar, o bar com o teu drink preferido que está mobilizado para arrecadar doações, o restaurante que prepara aquela comida cheia de memória de afetiva: esses negócios precisam da nossa ajuda neste momento. O GeraçãoE te convida a fortalecer, junto conosco, a economia local.



O GE Apoia é um projeto para dar visibilidade aos pequenos negócios gaúchos para que eles possam seguir fortes e potentes, para que se reestruturem, encontrem adaptações, mas sigam sendo agentes importantes da economia do Rio Grande do Sul.



Bora com o GE fortalecer os negócios locais!