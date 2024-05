Escolha por meio da identificação

Isadora Jacoby

29 Maio 2024

Nesta edição do GeraçãoE, na Página Central, falamos sobre negócios de Porto Alegre que estão, ativamente, dando destaque para produtores gaúchos. Vinhos, cachaças, geleias, charcutaria: nosso Estado é riquíssimo quando falamos desses produtos. Com 469 municípios afetados pela tragédia climática que assola o Rio Grande do Sul desde o início de maio, é praticamente imensurável o número de produtores, em diversos pontos do Estado e em diferentes frentes de atuação, atingidos drasticamente pelas intempéries. Uma das empreendedoras da Página Central cita, inclusive, o efeito a longo prazo, com impactos na produção dos próximos anos desses negócios. Por isso, esse amparo de bares e restaurantes que estão operando é tão importante.