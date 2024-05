Feira de brechós de Porto Alegre realiza edição especial solidária

Stéfani Rodrigues

16 Maio 2024

O Brick de Desapegos arrecadará diversos itens para os abrigos femininos e brechós que perderam todos os produtos na enchente

No próximo sábado (18), o Bar Ocidente abrirá espaço para uma edição solidária do Brick de Desapegos. Com o intuito de auxiliar os abrigos femininos e brechós afetados pelas recentes enchentes, a comunidade local se mobiliza em uma ação conjunta. A feira contará com a presença de 30 expositores, entre brechós e marcas autorais. O evento acontecerá das 11h às 18h. “O brick tem muitas empreendedoras, expositoras, que são fixas e vivem quase que exclusivamente dessa renda, então decidimos fazer uma feira menor, para ajudar essas pessoas e para arrecadar itens para abrigos”, conta Natalia Guasso, organizadora do evento. A entrada para o evento será solidária, com os participantes incentivados a doar itens essenciais, como produtos de higiene, alimentos não perecíveis, fraldas e leite em pó. Todos os itens arrecadados serão destinados aos abrigos femininos da região, visando oferecer suporte às mulheres afetadas pelas enchentes.