Empreendedores na linha de frente no RS

Empreendedor atua em resgates em Porto Alegre



Hassann Akmed, empreendedor à frente empreendedor à frente do Grupo Prontosul e do Complexo Quintal Dona Irena, atuou em cerca de 50 resgates por dia na região bairro Humaitá.



“Estamos direto no Humaitá fazendo resgates. Primeiro começamos com caiaque e standup, depois fizemos uma vaquinha entre amigos, compramos um barco e começamos a acelerar os resgates. Nos juntamos com a Polícia Civil na Dom Pedro e começamos a fazer a organização de resgates desse ponto. Esqueci todas as empresas por pelo menos uns 10 dias, deixei tudo para a equipe resolver. Nem estamos contabilizando prejuízos, só queremos que tudo passe. Sou um cara muito preparado fisicamente e mentalmente. Sabia que seria um caos, e não é todo mundo que aguenta. Pratico vários esportes aquáticos, então, tenho facilidade com isso. Todo mundo quer ajudar, e isso é muito legal, mas cada um tem que ir para a área onde é mais produtivo. É como administrar uma empresa, ver qual a melhor qualidade da pessoa e direcionar ela. Tudo é linha de frente. Não é porque estamos dentro d’água que tem uma maior ou menor importância. Temos equipe na parte de acolhimento, no abrigo, na parte médica, está tudo muito organizado aqui no Humaitá, mas sabemos que não é realidade de todos os lugares. Precisa de muita organização. Tem vindo muita doação, mas se for de forma desorganizada a ajuda não vai ser efetiva. Vai ter que ter muita iniciativa governamental, muita ajuda de grandes empresários, porque se não vai ser um resultado pior que da Covid.”



LEIA TAMBÉM > Conheça rede criada para divulgar negócios afetados pelas enchentes no RS



Rede distribui 2 mil marmitas por dia em Lajeado

Matheus Fell, sócio-fundador da Quiero Café, conta sobre a produção de marmitas em Lajeado, onde tem duas unidades. Os pontos não foram atingidos, mas a cidade foi duramente afetada.