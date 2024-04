Inscrições para programa de estágio em TI da Panvel estão abertas

GeraçãoE

23 Abril 2024

Programa terá duração de seis meses a um ano

As inscrições para o Programa de Estágio em TI do Grupo Panvel terminam no próximo domingo (28). As vagas são voltadas para atuação na matriz da companhia em Eldorado do Sul, região metropolitana de Porto Alegre. Os candidatos devem estar cursando a partir do 4º semestre em cursos de Ensino Superior na área da tecnologia. Não há restrição de curso.O programa terá duração de seis a 12 meses. Durante este período, os estudantes vivenciarão a inovação e transformação digital do grupo. A experiência é estruturada de forma prática e intensa, trabalhando em projetos e necessidades reais especialmente da marca Panvel. Com o total de 10 vagas, os selecionados para a vaga receberão capacitação técnica e comportamental. O estudante terá possibilidade de efetivação após o término do estágio, ou, se não for efetivado imediatamente, poderá ter seu contrato renovado. Entre os benefícios oferecidos pelo grupo, estão bolsa auxílio, transporte fretado, refeitório no local, descontos em farmácias da rede Panvel e gympass. As inscrições são recebidas por meio do site.Confira os requisitos necessários: