Busque referência na rotina

Isadora Jacoby

25 Abril 2024

O eixo de um negócio de sucesso, que resolva problemas reais da clientela, pode estar emaranhado na rotina, seja na profissão ou nos hobbies

Aqui no GeraçãoE, contamos histórias de negócios que começaram de diferentes formas. Na Página Central desta edição, as matérias falam de operações que têm como foco produtos voltados ao esporte. Em comum, empreendedores e empreendedoras que sentiram, a partir da suas próprias experiência nas modalidades, a necessidade de criar produtos que contribuam para melhorar as performances dos atletas, desde roupas à nutrição. Destaco isso porque é, em essência, empreendedorismo. Identificar uma dor e criar uma solução. Muitas vezes, na hora de começar um negócio, pensamos que o problema a ser resolvido é algo grandioso e que está distante da rotina. Mas a história da Core Activewear, com roupas para beach tennis, e o acompanhamento especial para maratonistas da Gastrô Comfort Food mostram o contrário. O eixo de um negócio de sucesso, que resolva problemas reais da clientela, pode estar emaranhado na rotina, seja na profissão ou nos hobbies. Portanto, não subestime os seus problemas, pois eles podem fazer parte da vida de outras pessoas - que se tornarão o seu público-alvo.