Confira as dicas de empreendedorismo de Roberta Duarte

Alguns fatores que podem inspirar na liderança de um negócio incluem ter uma visão clara, ser apaixonado pelo que faz , ser resiliente diante dos desafios, cultivar a criatividade, promover um ambiente de trabalho positivo e buscar constantemente aprender e se desenvolver. Empreender dentro da Floricultura Winge, onde fica o MoltBe, é isso: inspiração, além de estar cercada de muito verde. São mais de 136 anos de história.

Não é sobre o que comer, é onde comer . O MoltBe é um restaurante que está localizado em um ambiente único, com 33 mil m² de área verde no coração da Zona Sul. O cardápio é inspirado na culinária catalã, desenvolvido por um chef formado na Le Cordon Bleu. O casarão com 100 anos tem uma decoração repleta de plantas e arte, oferecendo uma experiência completa para os clientes, além de ser um restaurante com conceito slow food.

São as histórias que motivam e que fazem a gente fazer parte disso tudo e querer que dê certo. Manter-se inspirado ao liderar um negócio é ouvir e valorizar as ideias e contribuições de sua equipe , ser um líder que demonstra empatia, integridade e gosto pelo que faz. No comando do MoltBe, somos quatro sócios: Paola Cheiram, Leandro Bulsing, Roberta Duarte e Fernando Quines. Amigos que juntaram suas expertises para criar um ambiente de convivência diferente de tudo que já existia. Inspirados por viagens, visitas a diferentes bares e restaurantes, galerias de arte, música e também em realities de negócios, como Shark Tank e O Sócio, eles apostam que essa é a combinação para ter sucesso.