Prefeitura de Porto Alegre realiza pesquisa para mapear economia criativa

GeraçãoE

19 Abril 2024

A intenção do levantamento é dar suporte para novas políticas públicas direcionadas à área

Pensada para mapear necessidades e déficit de qualificação e capacitações nos profissionais da economia criativa de Porto Alegre, a prefeitura inicia, nesta sexta-feira (19), uma pesquisa para mapear dados sobre os profissionais das áreas criativas da Capital. A coleta dos dados será feita pelo Comitê de Economia Criativa, vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), em parceria com a Pucrs e a Feevale. De acordo com informações divulgadas no site da prefeitura, a intenção da pesquisa é que ela seja suporte para orientação de novas políticas públicas que potencializem os segmentos da área, que englobam setores como a produção audiovisual, artes, entretenimento, gastronomia, design, moda, tecnologia, mídia e arquitetura. Além das políticas públicas, o comitê busca incentivar a ampliação da participação das áreas criativas na economia local por meio da geração de conhecimento e do fomento dos produtos e serviços dessa área. Ainda de acordo com a nota divulgada pela prefeitura, Porto Alegre é a sexta capital do País com o maior número de empresas e postos de trabalho na economia criativa, empregando 125,6 mil pessoas nesta área.