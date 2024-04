Inspiração que gera oportunidade

Isadora Jacoby

18 Abril 2024

A inspiração é uma aliada para ampliar horizontes

Na última semana, a equipe do GeraçãoE acompanhou a sétima edição da Gramado Summit. A visita à Serra Gaúcha rendeu diversos conteúdos que podem ser lidos nas páginas seguintes. O evento reuniu empreendedores de diversos segmentos, tanto em cima dos palcos quanto na plateia. Algumas das histórias que selecionamos para contar nesta edição têm em comum um mesmo eixo: inspiração. Pessoas que, de diferentes formas, romperam barreiras para consolidar seus negócios, seja uma marca pessoal, como as influenciadoras que contamos as histórias, ou ganhando destaque no mundo dos games, como o caso de Juno Cecilio. Pode ser que pareçam histórias distantes de quem está no dia a dia de uma operação, muitas vezes empreendendo sozinho e atuando em mais frentes do que gostaria. Mas a inspiração é uma aliada para ampliar horizontes. Seja nessas histórias de quem soma milhões de seguidores, seja nas de quem está começando: sempre podemos aprender com o outro. E nada de a grama do vizinho é mais verde. A ideia é olhar e entender como aquilo pode contribuir na realidade em que cada um está inserido. #inspiração