Confira as dicas de empreendedorismo de Manuela Bordasch

Manuela Bordasch é fundadora e CEO do Steal The Look, plataforma de conteúdo de beleza, moda e lifestyle, e do PUSH, iniciativa de empreendedorismo e carreira. Durante a Gramado Summit, o PUSH foi responsável pela curadoria de um palco exclusivo na conferência de inovação.

Dando a Volta Por Cima, de Dando Baumgartner

O livro Dando a Volta Por Cima, de Dando Baumgartner, fundador da Way Model, maior agência de modelos e de celebridades do Brasil, conta mais sobre sua história inspiradora e trajetória de superação e persistência que o levaram ao sucesso. Mostra como mesmo enfrentando diversas dificuldades, a vida pode sorrir para nós , como sorriu para o Dando. E, para mim, é uma grande inspiração e lição sobre o segredo de uma vida e carreira bem-sucedida: continuar, apesar dos obstáculos, e construir um caminho consistente baseado no comprometimento.

O Que Tem Na Sua Carteira?

O Que Tem Na Sua Carteira? é um podcast do Steal The Look, em parceria com a B3, lançado em 2023. No programa, as convidadas são mulheres de diferentes segmentos, com as mais diversas trajetórias. O objetivo é desmistificar assuntos como finanças, empreendedorismo, carreira e investimentos, relacionando com a história de cada convidada. Para nós mulheres, é tão comum falar de tantos assuntos, mas falar de dinheiro ainda é um tabu. O podcast vai na mão contrária dessa ideia e traz o assunto como central. É um prato cheio para empreendedoras, mas também para qualquer um que se interesse por ouvir histórias inspiradoras e que queira pensar mais sobre o tema.

The Founder - Fome de Poder

O filme The Founder é uma montanha-russa de emoções e considero que assisti-lo é um to do para todos que sonham em ter seu próprio negócio. A história mostra a trajetória do protagonista e como foi o processo de transformar uma pequena lanchonete com uma ideia inovadora em uma das maiores marcas mundiais. Mostrando os altos e baixos que o empreendedorismo pode nos apresentar, é uma dose de inspiração e te lembra que o sucesso não é só sobre ter uma ideia brilhante , mas também sobre enfrentar as adversidades com resiliência e não desistir.