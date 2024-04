Cenário atual é ideal para investir no mundo dos games, afirma especialista

Novidade na edição da Gramado Summit deste ano, o palco Geek reuniu especialistas no setor e verdadeiros apaixonados por jogos. Na manhã do segundo dia de evento, o CEO da Gixer Entertainment, Juno Cecilio, abriu o palco falando sobre as possibilidades de negócios e desafios enfrentados dentro do universo dos games.

Uma das grandes batalhas travadas no setor e que, segundo o especialista, não é de hoje, é a dificuldade em transformar empresas voltadas aos jogos em negócios sustentáveis economicamente. Um erro muito comum, na opinião de Juno, é basear uma marca em apenas um jogo ou lançamento específico, sem considerar a longevidade da empresa. "É preciso pensar à longo prazo, considerar coisas que farão seu negócio prosperar durante muito tempo e não ser um projeto único que terá sucesso e depois irá acabar. Esse é um mal que afeta muito a nossa indústria", admite.

Outra grande dor do setor é a crença de que criar um bom jogo basta. Juno explica que, se foi investido R$ 1 milhão para o desenvolvimento de um jogo, é necessário desembolsar, pelo menos, R$ 2 milhões para o marketing. "Quando cai na graça do público, faz muita grana, mas até chegar lá vai muito mais dinheiro. Precisa reinvestir, manter o marketing sempre rolando. Se ninguém ver o teu jogo nesse mar de tantos outros, como vão jogar ou comprar?", reflete o empreendedor.

Uma pesquisa divulgada pela plataforma Statista aponta que a indústria global dos games movimentou aproximadamente US$ 197 bilhões em 2022. Ainda não foram coletados os números de 2023, mas, ao que tudo indica, o setor não parou de crescer. "A frequência até pode diminuir, como depois da pandemia, que teve uma grande baixa no tempo em que as pessoas passavam jogando. Mas quem joga mesmo, não para. Mesmo que jogue menos horas por dia, segue jogando com a mesma intensidade", afirma Juno.

É essa constante nos games que faz o especialista acreditar que o cenário atual é ideal para investidores. "É uma oportunidade muito boa para quem está colocando dinheiro agora, porque tem poucas pessoas investindo. Ano que vem, terão poucos lançamentos de jogos grandes, e isso é uma baita oportunidade para quem está apostando agora."

Juno fundou a Gixer Entertainment em 2008. O empreendedor já participou do lançamento de mais de 60 jogos, ganhou o prêmio de Melhor Jogo Brasileiro e foi indicado ao The Game Awards, espécie de Oscar do mundo dos games. Também foi o primeiro campeão do concurso de cosplay da CCXP no Brasil e assina projetos de grandes franquias como Lego, Homem Aranha, X-Men e Top Gun.