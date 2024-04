Restaurante e empório de Caxias do Sul aposta em cozinha sem glúten

O Brigitte, negócio com foco em gastronomia sem glúten, celebra um ano de funcionamento com a missão de levar para Caxias do Sul acolhimento e inclusão por meio da comida. A operação, localizada na rua Ênio Silva Marques, nº 252, no bairro Sanvitto, funciona como restaurante, empório e cafeteria, oferecendo almoços, lanches e produtos 100% livres de glúten.

O café, fundado por Gustavo Griza, Juliana Stédile e Lilian Viezzer, nasceu após o diagnóstico de Gustavo, que descobriu ser celíaco, condição que o impede de consumir glúten. Gustavo, que é cozinheiro, viu-se privado não apenas de sua paixão pela gastronomia, mas também das memórias culinárias que o acompanhavam. "Ele estava no mesmo restaurante há cinco anos, então, quando a médica disse que ele teria que sair da cozinha se quisesse melhorar, este amor pelo trabalho foi tirado e ele foi perdendo as memórias gastronômicas que tinha”, conta Juliana, lembrando o período difícil por que passaram.

Após a decisão pelo afastamento da cozinha profissional, Gustavo começou a experimentar, em sua própria casa, desenvolver massas livres de glúten. O insight para empreender veio quando ele compartilhou suas criações com uma vizinha celíaca, que se encantou com os sabores e o incentivou a compartilhar as refeições com mais pessoas. Com a receptividade positiva de amigos, os sócios decidiram criar um espaço onde Gustavo pudesse não apenas recriar os sabores que amava, mas também proporcionar uma experiência gastronômica inclusiva para outras pessoas celíacas. O negócio foi expandindo até que, em 2022, o Brigitte abriu as portas ao público. Hoje, além de servir pratos no local, o café também fornece massas para restaurantes e para empórios da região.



O diferencial do estabelecimento, como afirmam os sócios, está não apenas na qualidade dos produtos, mas na missão de inclusão que permeia todo o ambiente. O trio conta que tanto aqueles clientes com restrições alimentares quanto os que não têm podem desfrutar de uma refeição saborosa e acolhedora. O café oferece uma variedade de opções, desde massas artesanais até tortas e doces, todos livres de glúten . Os pratos individuais do café da tarde variam entre R$ 10,00 e R$ 35,00, enquanto os pratos do almoço partem de R$ 22,00. Entre os preferidos da clientela, destaca-se a sopa de agnoline. O prato para consumo no local custa R$ 29,90 e a bandeja de 400g para quem deseja degustar em casa, R$ 40,00.





De acordo com os sócios, a receptividade do público tem sido maior que o esperado, com pessoas viajando de longe para experimentar os pratos do Brigitte. O café já recebeu visitantes de cidades como Farroupilha e até mesmo de Curitiba, conhecida como capital nacional da doença celíaca. "Tivemos visitantes de muitos lugares. Inclusive, pouquíssimo tempo depois que abrimos, o Tiago Leifert esteve aqui, ele é celíaco e foi legal, porque não esperávamos e nem sabíamos que ele estava na cidade. Foi muito bacana ver ele dizendo que saiu de onde mora e tinha opções aqui em Caxias do Sul, foi muito gratificante para nós", rememora Juliana. A presença de um público tão diversificado é, para o trio, um testemunho do impacto positivo que o Brigitte tem tido na vida das pessoas.

Outro episódio destacado pelos sócios é a frequência de grupos de amigos que começaram a frequentar o Brigitte para incluir amigos celíacos. “Ouvimos de clientes que, naquele dia, estavam aqui para não excluir uma colega celíaca, pois sabiam que aqui todos poderiam comer algo gostoso e sem um cardápio restritivo, pois nós não estamos voltados somente para a dieta restritiva, queremos que todos que venham provem uma comida saborosa”, salienta Juliana.



O objetivo dos fundadores é continuar expandindo e levando sua missão de inclusão para ainda mais pessoas. Para isso, a intenção é fechar parcerias com restaurantes e empórios em outras regiões do Estado. De acordo com Juliana, as primeiras parcerias estão sendo fechadas com estabelecimentos da Região das Hortênsias, e a ideia é, em breve, buscar parceiros em outras regiões do Rio Grande do Sul.

Endereço e horário de funcionamento do Brigitte



O Brigitte opera na rua Ênio Silva Marques, nº 252, no bairro Sanvitto, em Caxias do Sul, de segunda-feira a sábado, das 11h às 18h30min. De segunda a sexta-feira, o horário do almoço vai das 11h às 14h, aos sábados, o horário se estende até as 14h30min.