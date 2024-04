Hora de dar um rolê no Mercado

Quem acompanha o GeraçãoE , sabe que somos entusiastas do movimento de valorização da própria cidade. Pessoalmente, sou fã de dar um rolê no Centro e olhar para Porto Alegre como se fosse a primeira vez. Um dos meus lugares preferidos na cidade é o Mercado Público. Visitar o espaço e os negócios por lá sempre desperta uma sensação de profunda conexão com Porto Alegre.

Na Página Central desta edição, falamos sobre o movimento de renovação que tem acontecido no Mercado. Operando desde 1864, o espaço é a aposta de jovens empreendedores e empreendedoras da Capital, que enxergam no Mercado Público uma forma de projetar suas marcas. Em comum, ouvimos sobre a dificuldade de levar o público mais jovem e de mostrar para as novas gerações o valor histórico e cultural do Mercado.

Café, casas de massas, a primeira hamburgueria do Mercado: operações chegam ao Largo Glênio Peres com sangue novo, com vontade de fazer com que a história e a relevância do Mercado Público some mais 100 anos. Que tal aproveitar o fim de semana para passear pelo Mercado? Pontos novos ou tradicionais, a visita será, certamente, um bom momento