Depois de Londres e Paris, workshop com pintura e drinks no escuro chega a Porto Alegre

Entre os dias 25 e 28 de abril, Porto Alegre receberá uma atração internacional. O Neon Brush, evento que une um workshop de pintura com uma festa, já passou por Paris e Londres e agora chega à capital gaúcha.

A Neon Brush é criação da Fever, empresa focada em desenvolver eventos com experiências imersivas ao redor do mundo. O objetivo da versão porto-alegrense é manter a mesma pegada do original: ser um momento descontraído que busca oferecer uma experiência de artista a seus participantes.



Os organizadores do evento garantem fazer de tudo para estimular a criatividade dos participantes. Todas as tintas utilizadas durante as sessões são neon e, para potencializar suas cores, o local é ambientado com luz negra. Além disso, o evento contará com um artista, encarregado de guiar a sessão. O ambiente contará com música alta e um bar com bebidas alcoólicas, o que cria um verdadeiro clima de festa no evento, denominado pela empresa como uma "atmosfera retrô-futurista".

LEIA TAMBÉM > Padaria no Moinhos de Vento aposta em pães de fermentação natural



Informações gerais



O Neon Brush será ministrado no bar FDS - Fourth District Space, localizado na avenida Cairú, n° 376, no 4° Distrito. Serão ministradas duas sessões por dia, às 19h e às 21h, que terão 1h30min de duração.

Os ingressos serão vendidos nos valores de R$ 160,00 e estão disponíveis na modalidade meia entrada. Cada participante terá direito a uma bebida de sua escolha e poderá levar suas telas para casa. É necessário ser maior de 18 anos para participar. Mais informações no link abre.ai/jlFt.