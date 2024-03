Inscrições para trainee da Panvel terminam nesta terça-feira

30 Março 2024

O programa tem duração de 12 meses

As inscrições para o Programa de Trainee do Grupo Panvel terminam na próxima terça-feira (2). As vagas são voltadas para atuação na matriz da companhia em Eldorado do Sul, região metropolitana de Porto Alegre. Os candidatos devem ter terminado a graduação entre dezembro de 2021 e dezembro de 2023. Não há restrição de curso.O programa terá duração de 12 meses. Durante este período, o trainee terá oportunidade de vivenciar na prática todos os negócios do Grupo Panvel e desenvolver projetos de alto impacto. Além disso, participará de capacitações e terá mentoria com executivos da empresa. A previsão para o início das atividades é em maio de 2024.