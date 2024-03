"Mulheres não são vistas como uma possibilidade", afirma especialista

Giovanna Sommariva

08 Março 2024

Elisa Oca Bertaso, herdeira da editora e Livraria do Globo, viveu na pele as dificuldades de assumir um negócio familiar

Foi quando viveu na pele as dificuldades de assumir um negócio familiar que Elisa Oca Bertaso, consultora de empresas e herdeira da editora e Livraria do Globo, decidiu estudar sobre o assunto e iniciou o mestrado em Administração de Organizações, na Ufrgs. O estudo tomou maiores proporções e, em 1997, Elisa publicou o livro A Batalha das Herdeiras na Herança Familiar.Bisneta de José Bertaso, um dos sócios da tradicional Livraria do Globo, que operou no Centro Histórico de Porto Alegre de 1883 até 2007, Elisa admite que passou por dificuldades ao tentar assumir a gestão da livraria. Mesmo com o diploma na mão, a administradora conta que não tinha suas ideias e projetos levados a sério pela equipe que integrava o negócio na época. "Tudo que eu trazia de inovação, que iria ajudar muito, tinha esse entrave. Esse foi o principal motivo de querer estudar sobre a sucessão, porque estava vivendo isso", lembra. Após o fim da dissertação, Elisa seguiu no ramo da administração como consultora de empresas. Mas, até hoje, aplica no seu dia a dia os aprendizados do estudo. "É um assunto importante e que ainda é um tabu, porque lida com morte, afastamento. O presidente, fundador, que está na gestão do negócio, não quer falar sobre o dia que vai precisar se afastar", pontua Elisa.Além de ser um assunto pouco explorado, outro motivo explica a falta de mulheres na sucessão familiar. Se há a possibilidade de um filho, sobrinho ou irmão assumir a empresa, essa será sempre a primeira opção. "A escolha é sempre pelo primogênito homem e, se não é homem, vai para o segundo filho, terceiro, até chegar no homem", expõe.LEIA MAIS > De empreendedora para empreendedoraSe a passagem de bastão ocorre entre pai e filha, por exemplo, na maioria dos casos, diz Elisa, é porque a mulher é a única opção disponível. "Mulheres não são cogitadas para serem sucessoras. Como não eram vistas como uma possibilidade, elas também não eram preparadas para isso", reflete. Nesses casos, inevitavelmente, a sucessora vive dificuldades, além de precisar lidar com preconceitos acerca de ser uma mulher na liderança.Para Elisa, a principal dica nesse processo é ter paciência. "Estamos inseridos nessa sociedade, é cultural. Não dá para mudar batendo perna. É preciso ter paciência, foco no que quer, onde quer chegar e como vai fazer para isso acontecer", diz. Sejam grandes ou pequenas empresas, se o processo de sucessão está no horizonte, Elisa ressalta a importância de um profissional que esteja encarregado somente disso. "Se fizer no amadorismo, a escolha também vai se dar de qualquer jeito, sem levar em conta a competência e as habilidades."