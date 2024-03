Celebrar, mas com olhos atentos

Datas como o Dia Internacional da Mulher, que acontece nesta sexta-feira (8), são, mais que tudo, momentos propícios para reflexão. Hora de parar e celebrar os avanços, assim como indignar-se com os entraves que ainda seguem no percurso.

No GeraçãoE, diariamente, conhecemos histórias inspiradoras de mulheres que, com ousadia e coragem, não se resignam às adversidades impostas. Na Página Central desta edição, retratamos histórias de empreendedoras em segmentos que ainda contam com pouca presença feminina e também abordamos as dificuldades da sucessão familiar quando essa passagem de bastão acontece com mulheres. Em comum, mesmo que por diferentes motivos, elas desafiaram o status quo do seu entorno e, agora, são referências de liderança em seus segmentos.

Certamente, temos muito ainda para conquistar. Ainda precisamos, cotidianamente, provar nosso valor, seja à frente do próprio negócio ou no mercado de trabalho. A certeza é que seguimos juntas, aplaudindo as conquistas individuais e coletivas, sempre com olhos atentos e vigilantes em busca de equidade de gênero.