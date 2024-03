Com ovo de pipoca caramelizada, Lugano estima produção de 100 toneladas de chocolate para Páscoa

Uma das datas comerciais mais fortes do calendário, a Páscoa, em 2024, será celebrada no dia 31 de março. Faltando menos de um mês, indústrias do segmento e varejistas já se preparam para atender à demanda dos consumidores. A Lugano, empresa de Gramado que opera desde 1976, projeta produção de mais de 100 toneladas de chocolate. Com foco em explorar diferentes sentidos do chocolate, uma das apostas da marca é o ChocoPoc, ovo de pipoca caramelizada, e o Ovo Explosivo, produzido com confeitos coloridos e cristais de açúcar que provocam a sensação de explosão na boca, aposta focada no nicho infantil. Augusto Schwingel Luz, CEO da Chocolate Lugano, acredita que identificar e antecipar tendências é fundamental para se manter em um mercado tão competitivo.

GeraçãoE - Quais são as principais novidades para a Páscoa de 2024?

Augusto Schwingel Luz - Estamos provocando o consumidor a descobrir os cinco sentidos do chocolate. Desde clássicos reinventados a criações exclusivas, como o Ovo Explosivo, por exemplo. Ele é afeto, é memória de infância. Quem não se recorda de comer balas e pirulitos que explodiam na boca? É essa sensação que queremos resgatar. Os ovos também trazem muita crocância, como o ChocoPoc, outra grande aposta da Lugano para 2024. A combinação surpreendente une a cremosidade do chocolate com o crocante da pipoca caramelizada. Merecem ser destacados, ainda, o meio ovo trufado brownie com mix de nuts, o ovo especial gato mimi, com recheio de creme de avelã, o ovo especial Zero Lactose e Zero Adição de Açúcares e o ovo da linha Chico trufado toffee.

GE - Quais são os desafios de, a cada ano, elaborar novidades para se manter competitivo em uma data tão forte comercialmente como a Páscoa?

Augusto - Manter-se inovador e apresentar produtos únicos é um desafio constante para as marcas de chocolate. Diria que não somente na Páscoa, mas em todas as datas do ano. Os consumidores esperam novidades sempre. Por isso, identificar e antecipar tendências de mercado é crucial . Outro ponto a ser considerado é sazonalidade. A demanda por produtos de Páscoa é altamente sazonal, e gerenciar a produção, distribuição e estoque para atender à demanda sazonal pode ser bem complexo, ainda mais se levado em consideração o fato de atendermos hoje todos os estados brasileiros com o nosso chocolate. Além do produto em si, a marca precisa considerar a experiência do consumidor. Isso inclui embalagens atraentes, apresentação criativa e interações positivas que contribuem para a satisfação do cliente. Considero que marcas de chocolate bem-sucedidas são aquelas que conseguem equilibrar inovação, qualidade e uma conexão emocional com seus clientes.

GE - Como manter uma empresa tão tradicional como a Lugano, que opera há mais 40 anos, sempre conectada com novos públicos, especialmente com o infantil, um dos públicos-alvo da Páscoa.

Augusto - Manter a tradição de quase meio século da Lugano enquanto nos conectamos com novos públicos, especialmente o infantil durante a Páscoa, é um compromisso que levamos muito a sério. Investimos constantemente em pesquisa, viagem e desenvolvimento para criar produtos que encantem e cativem todas as gerações, desde os clássicos apreciados pelos mais tradicionais até as inovações divertidas que conquistam os corações das crianças, muitas delas baseadas na linha do nosso mascote Luguito. Os ovos Explosivo, ChocoPoc e Especial do Luguito, com confeitos coloridos, criações exclusivas de 2024, são exemplos disso.

GE - Qual a expectativa de produção e de vendas para a Páscoa de 2024? Deve ser um bom ano em comparação com anteriores?

Augusto - Estamos confiantes de que a Páscoa de 2024 será um marco em nossa trajetória, com uma produção estimada de 100 toneladas de chocolate, totalizando cerca de 200 mil ovos e outros produtos periféricos, como bombons, barrinhas e trufas, que certamente atenderão à demanda crescente de nossos clientes.

GE - Como está a presença da marca no Brasil e no Rio Grande do Sul?

Augusto - Em franca expansão. Estamos muito entusiasmados em expandir nossa presença e compartilhar a magia da Páscoa Lugano em todos os cantos do Brasil. Este ano, especificamente, marca um momento especial. Pela primeira vez na história da marca, a Lugano terá sua campanha de Páscoa sendo comercializada em todas as capitais brasileiras. Em dezembro passado, abrimos uma franquia em Rio Branco, no Acre, garantindo presença física em todos os Estados . É um reflexo do compromisso contínuo da Lugano em levar qualidade, tradição e sabor do chocolate de Gramado a cada lar brasileiro.

GE - O que está na agenda da Lugano para 2024? Quais novidades, ações, novas lojas os clientes podem esperar?

Augusto - Nossa agenda para 2024 está repleta de acontecimentos emocionantes, embora alguns deles permaneçam em sigilo por enquanto. No entanto, nossos clientes podem esperar por um ano repleto de inovação, experiências sensoriais e, é claro, o compromisso contínuo da Lugano em superar as expectativas. Estejam atentos para novidades, ações especiais e possíveis inaugurações de novas lojas que trarão ainda mais proximidade e acessibilidade aos apaixonados pela marca.