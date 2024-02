Saiba de onde são as cerâmicas gaúchas que estão na novela Renascer

novela Renascer, nova produção das 21h da TV Globo, deve ter visto, na ambientação das mesas e nas mãos de personagens como Buba e José Venâncio, cerâmicas artesanais. As peças são produzidas em Porto Alegre pela Lavanda, marca criada em 2014 e comandada por Laryssa Araujo. Quem acompanha atentamente a, nova produção das 21h da TV Globo, deve ter visto, na ambientação das mesas e nas mãos de personagens como Buba e José Venâncio, cerâmicas artesanais. As peças são produzidas em Porto Alegre pela, marca criada em 2014 e comandada por Laryssa Araujo.

A empreendedora conta que o processo para que as peças saíssem do seu ateliê em Porto Alegre e chegassem na mesa das personagens começou ainda em 2023. "Em julho, recebemos a proposta para atender a demanda de cerâmicas para a cenografia da novela Renascer. Eles mandam um briefing explicando onde vão usar os objetos. Nós fazemos parte da rede de fornecedores da Globo e sempre que eles têm interesse em usar os produtos nos programas, nós somos sinalizados. Essa foi a primeira vez que nós atendemos um pedido", explica Laryssa, revelando que soube, através de uma cliente, que as peças estavam em cena. "Ela mandou mensagem avisando, disse que tinha certeza que eram as cerâmicas da Lavanda, porque ela tem várias iguais em casa. Receber mensagens dos clientes dizendo que reconheceram as cerâmicas com certeza foi a parte mais legal ", afirma a empreendedora. Para ela, essa conexão com os clientes reforça um dos ideias da Lavanda. "Desde o início, sempre trabalhei muito a identidade da marca, e essa é a prova de que estamos no caminho certo. E, claro, aparecer em rede nacional, no 'horário nobre', tem um peso enorme. Vamos usar desse recurso para chegar em novos públicos", planeja.

Laryssa conta que o destaque já tem rendido frutos para a marca. "Na hora que vi a cena, fiquei com a sensação de meta atingida, mas estava em um dia bem cheio e segui fazendo minhas demandas. Quando peguei meu celular, algumas horas depois da postagem no Instagram, entendi o impacto do que tinha acontecido. Recebemos centenas de mensagens parabenizando, milhares de likes e, então, virou uma sensação de gratidão por ter tantas pessoas torcendo pela gente", orgulha-se.

Hoje, a Lavanda conta com uma equipe de 12 pessoas entre produção, expedição, financeiro, marketing e atendimento. "Nós somos um ateliê de cerâmica artesanal online. Todas as nossas vendas são feitas através do nosso e-commerce. Também enviamos para todo o Brasil", explica Laryssa, que produz cerca de 500 peças por semana, fruto de uma tendência de mercado, como percebe a empreendedora. "Acredito que a forma de consumo mudou muito nos últimos anos. Vejo uma tendência das pessoas em ter mais interesse em saber de onde vem o produto que elas consomem. Uma união entre valores pessoais e valores de marca, é preciso existir coerência. Quando os produtos são feitos à mão, é mais fácil enxergar isso", avalia.