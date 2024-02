South Summit anuncia 50 finalistas da competição de startups de 2024

O South Summit Brazil, que acontece nos dias 20, 21 e 22 de março, em Porto Alegre, anunciou os 50 finalistas da Startup Competition para a edição 2024. O evento, voltado para o ecossistema de inovação e negócios da América Latina, selecionou 25 startups brasileiras e 25 do exterior, contemplando 15 países, que concorrerão em cinco categorias: destaque, mais sustentável, mais escalável, mais inovadora e melhor time.

As cinco vencedoras serão anunciadas na terceira edição do South Summit Brazil, no Cais Mauá. As finalistas apresentarão um pitch de três minutos para um público selecionado . A expectativa é que mais de 140 fundos e 1mil investidores nacionais e internacionais estejam presentes, entre CVCs (Corporate Venture Capital), VCs (Venture Capital), PE (Private Equity), entre outros.

No total, 2.050 startups de 81 países dos cinco continentes, e de 21 estados do Brasil, inscreveram-se na competição em 2024. Entre as finalistas, além das startups brasileiras, estão iniciativas da Argentina, Chile, França, Alemanha, Israel, Portugal, entre outros países.

Confira a lista das startups finalistas do South Summit

• Categoria Enterprise

AlterVision (Brasil)

Carryt (Colômbia)

ebombo (México)

Evolution Intelligence Ltd. (Israel)

Frota 162 (Brasil)

Grão Direto (Brasil)

Growyx (Brasil)

Mavity (Estados Unidos)

Turivius Legal Intelligence (Brasil)

Zuna (Brasil)



• Categoria Fintech

AmFi (Brasil)

amora (Brasil)

Cardda (Chile)

GYRA+ (Brasil)

InvestPlay (Brasil)

Palenca (Brasil)

Rekeep (Brasil)

Stream Financial Technology Corporation (Estados Unidos)

Teddy Open Finance (Brasil)

Tymy (Singapura)



• Categoria Health

Ainnova Tech (Estados Unidos)

Fiibo (Brasil)

Mamotest (México)

masima: Macunaíma Soluções em Imagens Médicas LTDA (Brasil)

metaBIX Biotech (Uruguai)

Ostera (Brasil)

PhageLab (Chile)

ProBrain (Brasil)

SphereBio (Argentina)

Yeda (Brasil)



• Categoria Industry 5.0

Altered Carbon Ltd (Reino Unido)

COGTIVE S.A. (Brasil)

CROMAI (Brasil)

Electriq (Israel)

Evcom Editora e Comércio LTDA (Brasil)

Greenment (Portugal)

IBBX (Brasil)

Leo AI (Israel)

Structure Pal (Israel)

Warden Machinery (Luxemburgo)



• Categoria Sustainability & ESG

B4Waste (Brasil)

Bio-Metallum (Argentina)

Ecotrace Solutions (Brasil)

HeyCharge (Alemanha)

ignitia (Suécia)

Mitiga Solutions (Espanha)

MORFO (França)

NanoLife (Chile)

NIU NIU Resources Inc (México)

Prediza Information Technology Ltda (Brasil)