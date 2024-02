Sazonalidade é oportunidade para os negócios, afirma especialista

Aproveitar a sazonalidade de forma estratégica é uma tendência para os negócios. De acordo com Roger Klafke, especialista do setor de alimentos e bebidas do Sebrae-RS, perceber as oportunidades que estão por trás das datas comemorativas ou diferentes períodos do ano pode ser um trunfo para driblar adversidades. Para ele, há três caminhos de oportunidades possíveis quando o assunto é sazonalidade.

1. Natureza

O especialista ressalta a importância de lembrar que o setor de alimentos e bebidas é diretamente ligado à natureza. Sendo assim, estar atento à safra e aos produtos de cada estação é fundamental . "Deve-se olhar para a abundância desses produtos da estação. Isso impacta até na questão da sustentabilidade, pois valoriza-se os produtos locais e regionais, que não têm que vir de outro país ou de outras regiões do Brasil. Nessa época, temos em abundância o butiá, então por que não oferecer pratos, drinks, inserir esse produto no cardápio. O primeiro pilar é olhar para a natureza e ver, a partir da sazonalidade, quais produtos vamos ter em abundância e que terão o melhor sabor e aparência", diz.

2. Comportamento do cliente

Além de aproveitar a safra de produtos de cada estação, a sazonalidade pode ser uma aliada pela perspectiva do comportamento do consumidor. "Em determinadas épocas do ano, temos mais frio, épocas, como agora, com mais calor. Então, o empreendedor pode pensar em cardápios e produtos que atendam essas características para diferentes épocas do ano . No calor, acabamos consumindo produtos mais leves, em geral optamos por produtos mais frescos, gelados", avalia Roger.

3. Fluxo de consumidores

Ainda, outro aspecto importante no que diz respeito à sazonalidade é o movimento, que difere de acordo com o período do ano. "Dezembro, janeiro e fevereiro temos um movimento de pessoas em férias, alguns negócios até fecham, porque são muito impactados, optam por férias coletivas. Tem que pensar que tipos de estratégias se pode fazer a partir desse fluxo de pessoas . Se tenho menos movimento, pensar como posso fazer ativações para melhorar o fluxo nessa época. Em períodos de mais movimento, pensar como se pode aproveitar isso: fazer lançamentos, novos produtos, novos cardápios", indica o especialista.

Outra dica importante é, conforme Roger, fazer o exercício de mapear datas relevantes para cada segmento. "Olhar o calendário e ver a oportunidades a partir de datas comemorativas. E, a partir daí, preparar produtos, melhorias no cardápio, incluir itens que lembrem a data. Aproveitar que está todo mundo pensando nisso e fazer algum tipo de adaptação", afirma, destacando algumas datas que devem estar no radar dos empreendedores. "A melhor data do calendário para bares e restaurantes é o Dia dos Namorados, mas, hoje, Porto Alegre apresenta algumas oportunidades. Temos o St. Patrick's Day, uma data muito expressiva que gera muito movimento para os bares. O South Summit tem se colocado no nosso calendário como principal evento em que pessoas de fora vêm para a nossa cidade, tem uma excelente ocupação na nossa rede hoteleira, assim como a Expointer" avalia.

No entanto, o especialista pondera que todas as alterações devem ser planejadas e adequadas para o contexto de cada negócio. "Sabemos que toda mudança de cardápio pode gerar uma dificuldade na operação. Comprar um produto, achar um novo fornecedor, fazer ficha técnica, treinar a cozinha. Muda o fluxo e isso não é tão simples para muitos negócios. Mas cada empresa deve avaliar", garante.

Além de aproveitar as oportunidades, a sazonalidade pode aproximar o consumidor do negócio, criando uma sensação de urgência. "O mercado americano trabalha com o LTO (limited time offer), que é a oferta por tempo limitado. Quando deixamos claro isso para o consumidor, cria-se aquela ideia de escassez", pontua Roger, destacando que a estratégia também é muito usada em solo gaúcho. "Muitos negócios já fazem isto: têm um produto novo todo mês e é uma oferta por tempo limitado. A empresa também tem condições de ir sentindo se aquele produto teve boa saída, se vai ficar permanente no cardápio ou não", destaca.